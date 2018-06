Radja helpt de Rode Duivels tegen Panama Redactie

18 juni 2018

Radja Nainggolan wil graag laten weten dat hij de Rode Duivels nog steeds steunt en hen wil helpen om de wereldbeker binnen te halen. In een ludiek filmpje laat hij zien hoe hij dat wil doen.

“Zoals jullie weten kan ik er niet bijzijn tegen Panama, om tactische redenen. Maar ik kan de Belgen wel nog helpen”, vertelt Radja in het filmpje.

Meteen voegt hij de daad bij het woord en belt hij naar Duivels-supporter Patrick, die met zijn ultra’s in Rusland is. “Je zou met zoveel mogelijk van die gasten naar het hotel van Panama moeten gaan”, instrueert ‘il Ninja’. “Daar moet je zoveel mogelijk lawaai maken en er zeker voor zorgen dat die mannen heel de nacht lang geen oog dichtdoen.”

Na het filmpje zien we hoe een groep supporters inderdaad voor een rood verlicht hotel luidkeels ‘waar is dat feestje’ staat te zingen, onder begeleiding van toeters en vuurwerk. Vanachter de ramen kijken de hotelgasten (het team van Panama?) verbaasd naar de verzamelde Belgen, die ‘we love Belgium’ scanderend uiteindelijk de aftocht blazen. Het filmpje sluit af met de omineuze tekst ‘Tunesia, you are next…’

Het opvallende filmpje kadert in een campagne van telecomoperator Orange, om hun pakket 'Orange Unlimited' aan te prijzen.