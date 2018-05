Rabiot, die reserveplek weigerde bij Les Bleus, bijt van zich af: "Sportief gezien totaal onlogisch" WDK

26 mei 2018

09u17 0

De WK-voorbereiding van Frankrijk blijft overschaduwd worden. Aanleiding: bondscoach Didier Deschamps die PSG-speler Adrien Rabiot (23) niet opnam in zijn selectie, maar op de reservenlijst plaatste. Rabiot weigerde dat, waarna Deschamps het had over "een grote fout" en "onvolwassen gedrag".

Gisteren sloeg Rabiot terug: "De keuze van de bondscoach is sportief gezien totaal onlogisch. Al jaren is de boodschap die we als jonge talenten mee krijgen: als je goed presteert bij je club, gaan de deuren van het nationale elftal open. En ik heb goed gepresteerd bij PSG. Ik had deze ophef wel verwacht, maar ik vind het jammer dat ik een onvolwassen speler word genoemd. Ik aanvaard immers de consequenties van mijn keuze."