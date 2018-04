PSG stuurt delegatie naar Brazilië om Neymar te overtuigen terug te keren naar Parijs, maar die wil daar niet van weten Hans Op de Beeck

21 april 2018

18u05 4 WK voetbal Voor de gekwetste Neymar tikt de WK-klok, al lijkt hij zich zelf geen al te grote zorgen te maken. In een wanhopige poging Neymar terug te verwelkomen in de Parijse hoofdstad, stuurde PSG-eigenaar Nasser Al-Khelaifi drie van zijn mannetjes naar Brazilië. Tevergeefs.

Neymar heeft het duidelijk naar zijn zin in Brazilië, waar hij in zijn villa in Mangaratiba herstelt van een operatie na een barst in het middenvoetsbeentje. Nasser Al-Khelaifi, de eigenaar van PSG, stuurde een driekoppige Franse delegatie naar Brazilië om Neymar ervan te overtuigen het einde van zijn revalidatie in Parijs af te werken. Kwestie van de geruchten de kop in te drukken als zou Neymar een verlengd verblijf in Parijs niet zien zitten. Maar de PSG-delegatie kwam tot hun verrassing van een kale reis terug: 's werelds duurste voetballer wil er niet van weten zijn thuisland al te verlaten. Vorige maand bracht Al-Khelaifi himself Neymar nog een bezoekje in Mangaratiba, maar ook dat maakte weinig verschil. Ze zouden er ook alles behalve mee opgezet zijn, dat Neymar op zijn sociale media duidelijk laat merken dat PSG hem nog maar weinig interesseert. Vooral de foto die hij tijdens de titelmatch van PSG postte viel niet in goeie aarde. Daarop was te zien hoe hij online aan het pokeren was.

Neymar may not be in Paris tonight, but he is watching the game (albeit in the background of his online poker game) #PSGASM pic.twitter.com/DEKBCMsXyZ GFFN Match Zone(@ GFFNMatchZone) link

Ondertussen geniet Neymar, nog steeds met beschermend verband rond de voet, volop van het leven in Brazilië. De verjaardag van zijn zus vieren in een nachtclub, naar het theater, naar een bal voor het goeie doel, gisteren een shoppinguitje in Barra da Tijuca, een buitenwijk van Rio... En dat allemaal aan de zijde van zijn vriendin Bruna Marquezine. Het mag duidelijk zijn dat de stervoetballer en zijn model genieten van hun lange samenzijn, nadat ze de voorbije jaren vooral een knipperlichtrelatie kenden toen Neymar het mooie weer maakte in Barcelona en dit seizoen Parijs en zij voorrang gaf aan haar acteer- en modellencarrière.

PSG-trainer Emery zei op 30 maart dat Neymar binnen "twee tot drie weken" terug zou zijn, maar deze week stelde de aanvaller dat een onderzoek op 17 mei uitsluitsel zal bieden wanneer hij weer kan spelen. De laatste wedstrijd dit seizoen van PSG is twee dagen later en minder dan maand voor de start van het WK.

Neymar verwacht wel dat hij in de loop van mei aan de voorbereiding met de Braziliaanse selectie op de wereldtitelstrijd in Rusland kan beginnen. "Ik doe zoveel mogelijk oefeningen, laat me dagelijks behandelen en wanneer ik weer kan trainen zal ik tot het uiterste gaan. Ik wacht al vier jaar op het WK in Rusland. Het is een droom, een kans die ik niet wil missen. Ik hoop dat ik de Wereldbeker niet op televisie ga moeten volgen en ga er wel van uit dat ik genoeg tijd ga hebben om me klaar te stomen. Als alles goed gaat, kom ik sterker terug dan voorheen.” In afwachting speelt Neymar videospelletjes en poker met zijn vrienden.

Meer over Neymar

sport

sportdiscipline

voetbal