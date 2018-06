Protest om afwezigheid Radja? Een storm in een glas water PJC/MDB

02 juni 2018

21u09 84 WK voetbal 't Viel al bij al mee. Túúrlijk scandeerden de fans tegen Portugal de naam van Radja Nainggolan, maar een echt groot protest? Neen, dat niet.

Binnen bondskringen werd gevreesd dat de hetze nooit zou overwaaien. Toen Roberto Martínez de 'tactische' beslissing nam om Radja Nainggolan niet voor het WK in Rusland te selecteren, zorgde dat voor zo een onbegrip dat sommigen dachten dat de Heizel vanavond vol hanenkammen zou kleuren. Zo ver kwam het evenwel niet - de supporters hielden het braaf.

In de eerste 25 minuten leek het zelfs alsof Nainggolan, nochtans vraag nummer één in interviews met analisten en hét gespreksonderwerp op café dezer dagen, nooit een heikel thema was geweest. Op de tribunes vielen veelal aanmoedigende liedjes te noteren. Het hielp daarbij dat de Rode Duivels gretig aan de partij begonnen waren. Eens dat offensiefje voorbij was, weerklonk dan plots toch Ninja's naam achter het doel van Courtois.

Ruim één minuut scandeerde de harde kern 'Radja Nainggolan' - een statement uit onvrede. Ook hielden de schreeuwers een spandoek met de beeltenis van de AS Roma-middenvelder vast. Martínez bleef schijnbaar onbewogen bij de gezangen, die overigens snel verstomden en nooit opgepikt werden door de rest van het stadion. Een stormpje in een glas water.

Zoals aangekondigd: het publiek zingt “Radja Nainggolan, olé olé”. Niet toevallig wanneer het spel wat stilviel #BELPOR pic.twitter.com/5ncgVm2SGx Stadion(@ VTMStadion) link

In de tweede helft was er een gelijkaardig scenario: een korte opstoot van Nainggolan-sympathie, met iets meer weerklank, maar intimiderend werd het nooit. Voor het overige was de sfeer zoals altijd: niet wauw, niet slecht - het kabbelde, zoals de oefeninterland.

En Radja zelf? Die volgde de match, zo leerde zijn Instagram-account ons, via een groot scherm in een strandbar. De Antwerpenaar hield zo zijn belofte die hij uitsprak bij zijn afscheid: 'Ik word supporter nummer één.' De meerderheid van de fans wil hetzelfde zijn: een echte steun voor de nationale ploeg. Zónder veel Radja-protest, bijgevolg.

Radja Nainggolan volgt België-Portugal op groot scherm

Radja Nainggolan werd dan wel niet opgenomen in de WK-selectie, dat wil niet zeggen dat hij niet supportert voor de Rode Duivels. De middenvelder van AS Roma plaatste een video op zijn verhaal op Instagram. Daarop is te zien hoe 'Il Ninja' de oefenwedstrijd tegen Portugal op een groot scherm volgt. Gevolgd door drie spierballen als emoji's. Nainggolan is in Sunset Beach Bar een van de aandachtige toeschouwers. Een strandbar in Antwerpen aan de boorden van de Schelde.