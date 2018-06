Poll: Wie van de vijf afvallers, volgens de matrassen, had volgens u wél mee gemoeten naar Rusland?

WK voetbal

Leander Dendoncker, Jordan Lukaku, Matz Sels, Adnan Januzaj en Christian Kabasele. Dat zijn de vijf afvallers in de WK-selectie van bondscoach Roberto Martínez, als we de matrassen mogen geloven . Wie van de vijf afvallers verdiende volgens u wel een plek in Rusland?