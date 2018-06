Politiek statement op het WK: waarom vieringen van Shaqiri en Xhaka bij Serviërs in het verkeerde keelgat schieten MDB

22 juni 2018

23u56 81 WK voetbal Als politiek statement kon het zeker tellen. Granit Xhaka en Xherdan Shaqiri schoten niet alleen met elk een treffer Servië in de voet, ze refereerden met hun viering ook naar de Albanese vlag. Een verwijzing naar de meer dan gespannen relatie tussen Kosovo-Albanië en Servië. Het kan de Zwitserse internationals wel op een boete van de FIFA komen te staan.

Servië - Zwitserland was niet alleen op sportief gebied bijzonder beladen, ook op politiek vlak wilden enkele spelers zich wel in de kijker spelen. Niet in het minst Xherdan Shaqiri. Eind mei plaatste die al een foto op Instagram waarop te zien was hoe op zijn linkervoet de Zwitserse vlag prijkte en op zijn rechtervoet de Kosovaarse. De speler van Stoke City is namelijk de zoon van Kosovaarse/Albanese ouders. "Als hij dan toch van Kosovo houdt, waarom speelt hij dan voor een ander land", prikte Servisch international Aleksandar Mitrovic al terug.

Om het vuur nog wat op te poken, pakte Shaqiri ook nog eens met een opvallend vreugdegebaar uit. Door de vleugels van een vogel na te bootsen, refereerde hij naar zijn Albanese roots. Op de vlag van Albanië prijkt namelijk een dubbelkoppige zwarte adelaar. Shaqiri was overigens niet de enige, want ook na het eerste Zwitserse doelpunt haalde doelpuntenmaker Granit Xhaka dat gebaar boven. Want u raadt het al, ook Xhaka heeft Kosovaarse-Albanese roots.

Een niet mis te verstane boodschap dus en die kan bij de Serviërs zeker in het verkeerde keelgat schieten. Kosovo was namelijk lange tijd onderdeel van het deelrepubliek Servië en de Kosovaarse bevolking bestond dan ook voornamelijk uit Albanezen. Eind jaren 90 woedde er een hevige oorlog in een Servische poging om Kosovo weer helemaal in te nemen. In 1999 verklaarde Kosovo zich onafhankelijk van Servië en riep het in 2008 uiteindelijk zelf de onafhankelijkheid uit. Tot op de dag van vandaag leven beide naties echter nog op gespannen voet. De vreugdegebaren van Shaqiri en Xhaka op het internationale toneel zullen daar zeker niet bij helpen. Olie op het meer dan smeulende vuur.

Wellicht komt er zelfs nog een staartje aan het verhaal. De FIFA heeft spelers namelijk verboden om een politiek statement te maken tijdens vieringen.

20 years ago we kicked #Serbia out of #Kosova. Hopefully tonight we will kick them out of the #worldcup #SRBSUI pic.twitter.com/wDADwfmrI0 🇦🇱 FVOA 🇦🇱(@ FVoiceOfAlbania) link

"Xhaka en Shaqiri zijn geniale domkoppen"

Ook in Zwitserland worden de gebaren niet meteen op gejuich onthaald. In een artikel op nieuwswebsite Blick werpt Chef Sport Felix Bingesser zijn licht over de zaak. "Xhaka en Shaqiri zijn geniale domkoppen", titelt hij in zijn commentaarstuk. "Ze hebben met hun hart gespeeld, maar dat ze bij hun viering hebben nagelaten om het hoofd koel te houden is de grote fout van deze heerlijke maar ook verontrustende avond."

"Het provocerende gebaar met de dubbelkoppige adelaar kan als Zwitserse fan worden afgedaan als een gebaar van twee moeilijk op te voeden jongemannen", gaat Bingesser verder. "Of de FIFA het ook zo ziet, valt af te wachten. Er wordt wel vanuit gegaan dat het voorval onderzocht zal worden. Omdat de aspiraties van de Wereldvoetbalbond getorpedeerd werden. De sport en het voetbal moeten verbinden en integreren. Zo'n provocatie tegen deze tegenstander en net op dit podium betekent alleen het volgende: het is onnodig en dom."

🔥😱😍👌🏻❤️ Een foto die is geplaatst door null (@shaqirixherdan) op 23 mei 2018 om 19:29 CEST