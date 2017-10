Polen pakt rechtstreeks WK-ticket, Denemarken moet barrages spelen MH en TLB

20u08 3 Photo News Grosicko (links) scoorde de tweede treffer. WK voetbal Polen rechtstreeks naar het WK, Denemarken naar de barrages: dat is de eindconclusie van WK-kwalificatiegroep E. De Polen wonnen vandaag, op de slotspeeldag, in eigen huis met 4-2 tegen Montenegro en Denemarken speelde 1-1 tegen Roemenië. Montenegro komt uiteindelijk 4 punten te kort voor een barrageticket.

Ook Polen mag zich opmaken voor het WK 2018 in Rusland na een 4-2-overwinning tegen Montenegro. Al na een kwartier leken de Polen hun schaapjes op het droge te hebben na goals van Maczynski en Grosicki. Maar ze moesten na rust toch nog stevig aan de bak, want de Montenegrijnen toonden zich een stukke tegenstander.



In minuut 78 scoorde Mugosa de aansluitingstreffer en KVO-verdediger Tomasevic maakte vijf minuten later gelijk. De Poolse fans op de tribunes werden even muisstil, maar twee minuten later mochten ze alweer rechtstaan op de banken. De onvermijdelijke Lewandowski maakte er 3-2 van en toen Stojkovic nog eens twee minuten later zijn eigen doelman verschalkte, was het Montenegrijnse kalf helemaal verdronken.



De feestgezangen in de tribunes van de prachtige voetbaltempel in Warschau werden ingezet, want Polen mag de tickets voor Rusland nu met zekerheid. De withemden zijn groepswinnaar van groep E met een rapport van 25/30.

REUTERS

Robert Lewandowski has scored a larger percentage (57%) of his team's goals than anyone else in this European World Cup Qualifying campaign. pic.twitter.com/OCduwd8Xsr Squawka Football(@ Squawka) link

Lees ook Fellaini enkele weken aan de kant met knieblessure

Denemarken speelt gelijk tegen Stanciu

Denemarken mag zich dan weer opmaken voor barragewedstrijden voor het WK. De Denen speelden 1-1 gelijk tegen Roemenië, waar Nicolae Stanciu in de basis stond en na een uur tegen een gele kaart opliep. Een minuut eerder had Christian Eriksen de thuisploeg vanop elfmeter de voorsprong bezorgd: 1-0.



De Denen leken ook af te stevenen op een driepunter, maar in minuut 88 scoorde Deac dan toch nog de gelijkmaker. Veel deed die treffer er echter niet meer toe, want Denemarken had ook aan één puntje voldoende om een barrageticket te pakken. Denemarken eindigt als tweede met drie punten minder op de teller dan groepswinnaar Polen, Roemenië is vierde met dertien punten uit tien wedstrijden.

Christian Eriksen has been involved in 9 goals in his last 5 games for Denmark in European World Cup qualifying.



5 goals ¿¿

4 assists ¿¿¿



¿¿ pic.twitter.com/8Hz1KDjmmj Squawka Football(@ Squawka) link

Kazakhstan en Armenië spelen ook gelijk

Kazakhstan en Armenië speelden enkel nog voor de eer en uiteindelijk leverde het duel geen winnaar op. Man. United-winger Mkhitaryan zette de bezoekers na 26 op voorsprong, maar net voorbij het uur lukte Turysbek de gelijkmaker.