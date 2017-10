Polen kan het WK al ruiken na nieuwe show van Lewandowski tegen Armenië DMM

Bron: Belga 0 AFP WK voetbal Polen heeft op de negende en voorlaatste speeldag in WK-kwalificatiegroep E een makkelijke 1-6 zege geboekt bij Armenië. Robert Lewandowski lukte een hattrick en is nu de Poolse topschutter aller tijden. De Polen staan dankzij de overwinning een stap dichter bij het WK van volgend jaar in Rusland.

Kamil Grosicki opende al in de tweede minuut de score voor de bezoekers. Nog voor het eerste halfuur verstreken was, gaf het scorebord 0-3 aan dankzij Lewandowski (18., 25.). Hovhannes Hambardzumyan (39.) milderde voor de pauze. Jakub Blaszczykowski (58.), nog eens Lewandowski (64.) en Rafal Wolski (89.) gaven de Poolse overwinning in de tweede helft nog meer kleur. Wolski trad in 2015-16 op uitleenbasis aan voor KV Mechelen.

Lewandowski heeft na zijn hattrick vijftig doelpunten gemaakt in het nationale shirt. De spits van Bayern München mag zich voortaan beroemen op de titel van Poolse topschutter aller tijden. Lewandowski steekt op de ranglijst Wlodzimierz Lubanski (48 doelpunten) voorbij.



In groep E leidt Polen met 22 punten. Het telt zo zes punten meer dan Montenegro en Denemarken, die later op de avond (20u45) in Podgorica tegenover elkaar staan. Delen de Montenegrijnen en de Denen de punten, dan is Polen meteen zeker van een WK-ticket. Op de slotspeeldag ontvangen de Polen zondag Montenegro. De groepswinnaars stoten rechtstreeks door naar het WK in Rusland, acht van de negen tweedes spelen play-offs.

Tsjechië klopt Azerbeidzjan in veredeld oefenduel

Tsjechië won verder met 1-2 bij Azerbeidzjan in poule C. In een duel tussen twee teams die niet meer in aanmerking kwamen voor WK-kwalificatie zorgden Jan Kopic (35.) en Antonin Barak (66.) voor de Tsjechische treffers. Afran Ismailov (55.) scoorde vanop de stip voor Azerbeidzjan. Bij de Tsjechen stond Racing Genk-verdediger Jakub Brabec de hele wedstrijd op het veld.

