Pogba levert afschuwelijk schot richting cornervlag af waarna hij Franse fans over zich heen krijgt MDB

02 juni 2018

22u08

Bron: TF1, Goal 0

Frankrijk won gisterenavond dan wel de oefenpot tegen Italiëmet 3-1, de Franse supporters hadden het op Paul Pogba gemunt. Dat had vrijwel alles te maken met een wel heel optimistische poging. De middenvelder van Manchester United pikte het leer ver verwijderd van het doel op om dan met een afstandsschot uit te pakken. Het werd echter een fameuze afzwaaier. Anders dan naar het doel van de Italianen, belandde de bal bij de hoekschopvlag.

The Pogba longshot that had him booed off the pitch by France fans. Total overreaction from them. Ridiculous. pic.twitter.com/qA3Xi74fSq Henry.(@ UtdHenry) link

De aanwezige fans in het Stade de France konden dat maar matig appreciëren. Ze trakteerden Paul Pogba dan ook op een fluitconcert. En de 25-jarige Fransman was niet de enige die de supporters over zich heen kreeg. Ook zijn ploegmakker Florian Thauvin werd uitgefloten wanneer hij Kylian Mbappé kwam vervangen.

Deschamps: "Publiek verwacht dat we vijf of zes keer scoren"

"De fluitsignalen voor Paul Pogba? Die waren niet alleen voor hem", vertelde bondscoach Didier Deschamps na de wedstrijd. "Op een bepaald moment hadden we de bal en floten ze ook. Het publiek verwacht dat we vijf of zes keer scoren, maar het is een hoog niveau. Er staat wel een team voor ons. Of ze geraakt zijn door de fluitconcerten weet ik niet. Ik ga dat niet onthouden."

"We vechten allemaal voor het land"

Speler Corentin Tolisso was niet opgezet met de reacties van de supporters. "Voor mij persoonlijk, als je dit soort van gefluit over je heen krijgt, is dat irritant. Dat ergert me. We zijn Frankrijk. We zijn allemaal Franse spelers. We vechten allemaal voor het land en voor de fans. Paul speelde een goede wedstrijd en hij heeft hard gewerkt. Het doet pijn omdat ik niet uitgefloten wil worden. Zelfs als ik als ex-speler van Lyon naar Saint-Etienne zou gaan. De fans moeten zich dat realiseren." Pogba zelf plaatste enkel wat foto's op Instagram. "Een mooie overwinning gisterenavond", klonk het.

Belle victoire ✌🏾 hier soir @equipedefrance Een foto die is geplaatst door null (@paulpogba) op 02 jun 2018 om 10:04 CEST