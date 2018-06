Poetin omschreef ze ooit als "de besten ter wereld", maar net als de hooligans worden ook de Russische prostituees verbannen uit de WK-gaststeden Hans Op de Beeck

10 juni 2018

07u00

Bron: AFP 2 WK voetbal Vladimir Poetin omschreef ze ooit als "de besten ter wereld" en in de jaren '90 was Rusland berucht om haar seksindustrie, maar voor Russische prostituees wordt het WK voetbal geen hoogvlieger. Net zoals de nazihooligans, doet de president er alles aan ze uit het straatbeeld te bannen. De grote Poetin-show mag niet besmeurd worden.

Nadat de hooligans, die twee jaar geleden op het EK in Frankrijk het imago van Rusland flink aantastten, de voorbije weken en maanden geïntimideerd of zelfs preventief opgesloten zijn, onderging het merendeel van de illegale Russische raam- en straatprostituees eenzelfde praktijk. Terwijl ze gouden tijden leken tegemoet te gaan, worden ze dankzij een groots politieoptreden gesommeerd de WK-gaststeden te verlaten. "De meeste bordelen sluiten gewoon de deuren na waarschuwingen van de politie. Zij die toch openblijven, doen dat op eigen risico", stelt Irina Maslova, de vrouw achter de ngo 'Silver Rose', die de rechten van de prostituees verdedigt en leden telt in meer dan veertig Russische steden. "Alleen de bordelen met voldoende 'kryscha' (Russisch voor 'dak', nvdr) zullen niet moeten sluiten. Dat wil zeggen: zij die een percentage van hun opbrengsten afstaan aan de staat en aan de politie, in ruil voor bescherming."

Maria, een prostituee in een bordeel in WK-gaststad Sint-Petersburg- zegt aan AFP dat ze weet heeft van vele zaken die recent de deuren hebben dichtgedaan, vooral omdat ze niet tot een akkoord kwamen met de plaatselijke autoriteiten. Maslova: "Alle ongewilde elementen en zogenaamde verstoorders van de openbare orde gaan moeilijke weken tegemoet", vervolgt Maslova. "Ook tegen bedelaars en zelfs rumoerige studenten wordt repressief opgetreden. Straathonden worden weggeplukt." Volgens bronnen zouden honderden, zelfs duizenden, hooligans gedwongen zijn een belofte van goed gedrag te ondertekenen.

Maslova bevond zich ooit zelf 48 uren in de cel, toen de politie tijdens de viering van de 300ste verjaardag van Sint-Petersburg in 2003 een grote 'cleanup'-operatie organiseerde. Andere prostituees werden toen opgepakt en zestig kilometer buiten de stad gedumpt, wat Maslova deed besluiten tot de oprichting van 'Silver Rose'. Ook de Olympische Spelen van 1980 in Moskou en de meer recente Winterspelen in 2014 in Sochi kenden gelijkaardige acties, toen hoertjes tijdens die twee weken soms zelfs opgesloten werden. "In een stad blijven waar grote evenementen georganiseerd worden, is hier simpelweg onmogelijk. Daarom vermijden we liever het gevaar, ter bescherming van de gezondheid, veiligheid, reputatie en soms zelf het leven van de prostituees. Wij streven ernaar de prostitutie uit de illegaliteit te halen."

De legale seksindustrie in Rusland, zoals strippers in bars of de eigenaar van een pas geopend hotel met sekspoppen, hoopt wel een financiële slag te slaan. "We verwachten hier de komende weken minimum twee tot drie keer zoveel gasten", aldus Lucky Lee, de baas van de 'Golden Girls'-stripclub in het centrum van Moskou, terwijl er op de achtergrond een danseres een act met een voetbal inoefent. "Onze sector heeft er immers zware tijden opzitten na de financiële crisis van 2014. Plots was er veel minder publiek en moesten we onze prijzen drastisch laten zakken. Daarvoor verdienden danseressen tussen de 4.000 en 8.000 euro, nu is dat nog maar een 1.700 tot 4.000 euro."

Dmitry Alexandrov, die de eerste Russische franchise opende van de Spaanse 'Lumidolls Sex'-hotels, waar je 70 euro betaalt voor een uurtje op een kamer met een siliconen pop, is ook tuk op het WK. "De meeste voetbalfans zullen hier zijn zonder hun wederhelft", zegt hij, geflankeerd door de rondborstige Lolita en Alise, twee van de populairste modellen in het hotel in Moskou. "Seks hebben met poppen, is voor de meeste koppels geen bedrog." Alexandrov voorziet alvast de optie de poppen te laten aankleden in een internationaal voetbalshirt naar wens.