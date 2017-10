Poetin nodigt Blatter en Platini uit op WK: "Dat zijn oude vrienden" PL

12u12

Bron: ANP 0 AFP Sepp Blatter (links) in een onderonsje met Vladimir Poetin.

Sepp Blatter en Michel Platini zijn in juni te gast op het WK voetbal in Rusland. De gewezen voorzitters van de FIFA en UEFA zijn als "oude vrienden"van Vladimir Poetin uitgenodigd, meldt een woordvoerder van het Kremlin. Blatter was vanaf 1998 voorzitter van de FIFA. De Zwitser werd in 2015 voor acht jaar geschorst door de ethische commissie vanwege een omstreden betaling aan Platini. Het Internationaal Sporttribunaal (TAS) bracht die straf later terug tot zes jaar. Platini kreeg een schorsing van vier jaar. Een beroep tegen die straf werd in juli afgewezen.