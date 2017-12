Poetin: "Alle WK-stadions zullen tijdig klaar zijn" Redactie

15u37

Bron: Belga 0 reuters WK voetbal De Russische president Vladimir Poetin heeft vandaag benadrukt dat "alle WK-stadions tijdig afgewerkt zullen zijn" voor het WK voetbal van komend jaar. Dat verklaarde Poetin tijdens zijn jaarlijkse traditionele persconferentie in de hoofdstad Moskou.

"Rusland heeft heel wat ervaring met de organisatie van grote toernooien. De Confederations Cup was vorig jaar een groot succes. De bouw van één van de twaalf stadions in de elf speelsteden heeft een vertraging van twee maanden opgelopen, maar dat kan nog goedgemaakt worden. De overige voorbereidingen zitten perfect op schema. Alles gebeurt ook onder toeziend oog van de Wereldvoetbalbond FIFA. Ik ben er zeker van dat alles tijdig zal afgewerkt zijn en dat het hoogwaardige constructies worden", aldus Poetin.

Tijdens het WK worden de wedstrijden gespeeld in Moskou, Sint-Petersburg, Sotsji, Kazan, Rostov, Kaliningrad, Volgograd, Nizhny Novgorod, Samara, Saransk en Jekaterinburg. De Rode spelen in groep G in Sotsji, Moskou en Kaliningrad, waar de wedstrijden worden gespeeld tegen respectievelijk Panama (18 juni), Tunesië (23 juni) en Engeland (28 juni).

