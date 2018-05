Platini over WK 1998: "Er zijn trucjes uitgehaald zodat Frankrijk en Brazilië elkaar niet konden treffen voor de finale" Redactie

Bron: FranceBleu 0 WK voetbal De WK-finale in 1998 tussen Frankrijk en Brazilië (3-0 voor Frankrijk) was dé gedroomde finale van het WK destijds. Dat beide ploegen elkaar in eerdere fases van het toernooi ontliepen, was geen toeval, zo geeft Michel Platini toe. "Er zijn wat trucjes uitgehaald zodat Frankrijk en Brazilië elkaar niet konden treffen voor de finale."

Frankrijk was het gastland van het WK 1998 terwijl Brazilië de nummer één van de wereld was. Frankrijk werd in groep C geplaatst, terwijl De Goddelijke Kanaries in groep A werden ingedeeld. Als beide landen groepswinnaar zouden worden, zouden de landen elkaar pas ten vroegste in de finale treffen. En zo geschiedde.

Frankrijk stootte ten koste van Zuid-Afrika, Saoedi-Arabië, Denemarken, Paraguay, Italië en Kroatië door naar de finale terwijl Brazilië eerste werd in een groep met Schotland, Marokko en Noorwegen, waarna ook Chili, Denemarken en Nederland werden verslagen.

Platini, destijds vice-president van het Franse organisatiecomité, geeft tegenover France Bleu Sport toe dat er de nodige trucjes zijn uitgehaald om de droomfinale te bewerkstelligen. "Het de droom van iedereen", zo verklaart hij.

