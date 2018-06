Pijnlijk uitzicht voor Messi in hotel in Kazan, maar de 'Vlo' kan toch op beide oren slapen Redactie

29 juni 2018

22u00 16

Lionel Messi neemt het met Argentinië op tegen Frankrijk in de achtste finales van het WK. De Argentijnse nationale ploeg bereidt de clash met Pogba en co voor in Hotel Ramada City Center in Kazan, maar aanvankelijk moesten Messi en co zich tevreden stellen met een pijnlijk uitzicht. Niemand minder dan Cristiano prijkt immers op een van de omringende gevels. "Ik heb vier keer gescoord. Kan jij beter doen, Leo?", staat ook nog boven de tekening van een bende kunstenaars geschreven. Maar geen nood voor de fans van La Albiceleste: Messi zal op beide oren kunnen slapen. Op een andere gevel werd zijn tronie inmiddels geschilderd...