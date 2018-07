Philippe Albert door het lint na bevrijdende treffer van Chadli waarna vreugde-explosie van ex-Rode Duivel viraal gaat Mike De Beck

04 juli 2018

09u53

Bron: RTBF 102 WK voetbal Dat de bevrijdende treffer van Nacer Chadli tegen Japan een uitbarsting van vreugde veroorzaakte in ons land, hoeven we u niet meer te vertellen. Ook Philippe Albert ging als co-commentator van de RTBF helemaal door het lint. Zijn reactie na het voltrekken van dé comeback van dit WK verspreidde zich als een lopend vuurtje op de sociale media.

"Naar rechts! Ze gaan het doen! Hij gaat het doen! Ik heb het gezegd verdomme! Ik heb het gezegd! Ik heb het gezegd!" Philippe Albert hield het niet meer nadat Nacer Chadli met de 3-2 in de allerlaatste minuut van de extra tijd Japan knock-out tegen de grasmat sloeg. Een waanzinnig moment en misschien wel de mooiste counter in de geschiedenis van het Belgische voetbal. Dat had ook de voormalige Rode Duivel al snel in de smiezen. De zin die Philippe Albert als co-commentator voor de RTBF door de microfoon schreeuwde - "je l'ai dit bordel" - bracht heel wat teweeg in Wallonië.

"JE L'AI DIT BORDEL! JE L'AI DIT!" Philippe Albert en moment d'anthologie de commentateur à la TV Belge

Zo biedt de RTBF de uitspatting van de ex-speler van onder meer Newcastle United aan als beltoon voor de smartphone. Schrik dus niet als "je l'ai dit bordel" straks weergalmt in de bus of de trein. Maar daar stopt het niet, want de opvallende uitspraak werd ook al op een t-shirt gedrukt. "By Philippe", staat er ook nog op te lezen. Om maar te zeggen dat de emoties op een WK hoog kunnen oplaaien na een ultieme treffer in blessuretijd.

Je l’ai dit bordel! By philippe @RoBeenkens @benjadeceuninck @chriskabasele27 pic.twitter.com/HnbIot1694 mais qui es-tu(@ maisquiestu) link

"Ik wist het", riep ook Rik De Saedeleer na treffer van ... Philippe Albert

Het klinkt misschien wel een klein beetje bekend in de oren. Op het WK van 1994 in Amerika zorgde Philippe Albert nog voor de enige treffer in de kraker tegen Nederland. "Dat is het! Dat is het! Dat is het! Ik wist het! Ik wist het!", waren toen in Orlando de gevleugelde woorden van commentator Rik De Saedeleer (hieronder te beluisteren vanaf 2'24"). Misschien spookte dat maandagavond nog steeds door het hoofd van Philippe Albert.

