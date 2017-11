Peru plaatst zich als laatste voor het WK na 2-0-winst tegen Nieuw-Zeeland Redactie

Peru heeft zich als laatste land geplaatst voor het WK voetbal van volgend jaar in Rusland. Het won met 2-0 van Nieuw-Zeeland in de terugwedstrijd van de barrages, met goals van Jefferson Farfan (27') en Christian Ramos (65'). De heenmatch was nog geëindigd op 0-0. Het is voor het eerst sinds 36 jaar dat Peru, op dit moment nochtans nummer 10 op de Fifa-ranglijst, deelneemt aan een WK. Alle 32 deelnemers van het WK in Rusland zijn nu dus gekend.

Make that 2-0 #Peru over New Zealand. La Blanquirroja is 25 minutes from its first World Cup qualification since 1982. pic.twitter.com/0F7uavst9Z Ben Bartenstein(@ BenBartenstein) link

#Peru gets the first goal in playoff vs New Zealand for the final spot in 2018 World Cup #VamosPeru #Rusia2018 pic.twitter.com/8hQamqsnGc Ben Bartenstein(@ BenBartenstein) link

"Missie geslaagd! Zeer bedankt allemaal.'' Dat waren de woorden van bondscoach Ricardo Gareca, na de kwalificiatie van Peru. "We hebben iets bereikt dat van ongekend grote waarde is voor ons land", vervolgde de Argentijn. "Het is moeilijk onder woorden te brengen hoe we ons voelen. Het is zeer emotioneel allemaal."

De 32 geplaatste landen:

EUROPA: Rusland, Duitsland, Portugal, Spanje, Engeland, Frankrijk, België, Polen, Servië, IJsland, Zwitserland, Kroatië, Zweden en Denemarken.

ZUID-AMERIKA: Brazilië, Uruguay, Argentinië, Colombia en Peru.

AFRIKA: Nigeria, Egypte, Senegal, Marokko en Tunesië.

AZIË: Iran, Zuid-Korea, Japan, Saudi-Arabië en Australië.

NOORD-EN MIDDEN-AMERIKA: Mexico, Costa Rica en Panama.

Pots announced for #WorldCup Final Drawhttps://t.co/Wr17mUox90 pic.twitter.com/1BTSixQ05Z #WCQ(@ FIFAWorldCup) link

