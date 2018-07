Perisic en Kalinic 14de en 15de ‘Belg’ in WK-finale: zij gingen de Kroaten voor BF/DPB

13 juli 2018

Met Perisic en Kalinic krijgt de WK-finale toch nog een beetje een Belgisch tintje. Na Biglia vier jaar geleden, komen zij terecht in een illuster lijstje van vijftien voetballers/trainers die ooit in België actief waren en in een WK-finale gestaan hebben.

Zij speelden in België tijdens WK-finale

Arie Haan (Ned/WK-finale 1978)

Haan had al één WK-finale met Nederland in 1974 achter de rug wanneer hij in 1975 na een dispuut met Ajax bij Anderlecht tekende, toen een groeiende Europese grootmacht. In 1978 eiste Haan een glansrol op op het WK in Argentinië. Met doelpunten tegen Duitsland en Italië hielp hij Oranje op weg naar de finale, waar Argentinië met 3-1 te sterk bleek.

Robbie Rensenbrink (Ned/WK-finale 1974 en 1978)

Rensenbrink maakte tussen 1971 en 1980 als dribbelvaardige flankaanvaller naam bij Anderlecht en hoorde bij Oranjes gouden elf in de jaren 70. Hij speelde mee in de WK-finales van 1974 en 1978, in die laatste miste hij op een haar na eeuwige roem. In blessuretijd trof hij bij een 1-1-score de paal.

Zij speelden eerst in België en later WK-finale

Lucas Biglia (Arg/WK-finale 2014)

Biglia kwam als belofte in 2006 naar Anderlecht waar hij in zeven seizoenen vier titels won. In 2013 kreeg hij zijn droomtransfer naar Lazio Roma, in de hoop zijn kansen bij de nationale ploeg te vergroten. Met succes. Onder bondscoach Sabella groeide hij zelfs uit tot basisspeler op het WK 2014.

Zij speelden in België na WK-finale

Horst Hrubesch (Dui/WK-finale 1982)

België kent Hrubesch maar al te goed door zijn kopbalgoal in de finale van het EK 1980. Twee jaar later mocht de Duitse stormram invallen in de WK-finale van 1982. Het beste was er dan al wat af, Hrubesch zou een jaar later op 32-jarige leeftijd wel nog voor twee seizoenen naar Standard verkassen.

Jan Poortvliet (Ned/WK-finale 1978)

1978 was een piekjaar voor Jan Poortvliet, op 23-jarige leeftijd wint hij met PSV Eindhoven de dubbel en de Europacup en hij mag mee naar het WK waar hij de finale tegen Argentinië haalt. Negen jaar later, in de herfst van zijn carrière belandde Poortvliet bij Antwerp.

Ernie Brandts (Ned/WK-finale 1978)

Op 33-jarige leeftijd bolt Brandts in 1989 nog uit bij Germinal Ekeren, op dat moment net gepromoveerd naar eerste klasse. Als 22-jarige knaap stond Brandts al in een WK-finale tegen Argentinië. Op weg naar die finale speelde hij een opmerkelijke rol door tegen Italië zowel te scoren, als een owngoal te maken.

Lothar Emmerich (Dui/WK-finale 1966)

Een onwaarschijnlijke toptransfer voor Beerschot indertijd, want Emmerich had jaren aan de lopende band gescoord voor Borussia Dortmund en had de (verloren) WK-finale 1966 op zijn palmares. In zijn eerste seizoen bij Beerschot, 1969-1970, kroonde hij zich meteen tot Belgisch topschutter.

Jozef Masopust (Tsj/WK-finale 1962)

Ook een Gouden Bal-winnaar voetbalde ooit in België. De Tsjecho-Slovaak Masopust sloot in 1968 op 37-jarige leeftijd zijn carrière af bij Crossing Schaarbeek en zou later nog Sporting Hasselt trainen. Masopust blonk uit op het WK ’62 in Chili. In de finale maakte hij de openingstreffer, maar Brazilië bleek uiteindelijk te sterk met 1-3.

Andrej Kvasnak (Tsj/WK-finale 1962)

Ook Andrej Kvasnak, het maatje van Masopust op het Tsjecho-Slovaakse middenveld, kwam op het einde van zijn carrière nog in België terecht. Na een lange carrière bij Sparta Praag belandde hij in 1969 bij Racing Mechelen, waar hij drie seizoenen bleef.

Zij speelden WK-finale en coachten later in België

Ruud Krol (Ned/WK-finale 1974 en 1978)

Krol kreeg in 1989 de ietwat ondankbare taak om zijn trainerscarrière bij KV Mechelen te starten als opvolger van Aad de Mos. Maar als coach zong Krol het niet lang uit. Zijn kwaliteiten als centrale verdediger stonden wel buiten kijf: hij voerde Oranje aan in de WK-finales van 1974 en 1978.

Wim Jansen (Ned/WK-finale 1974)

Eén van de iconen van Feyenoord kwam tussen 1967 en 1980 ook 65 keer voor Oranje uit. In de WK-finale van 1974 lag zijn tackle aan de basis van de discutabele penalty voor Duitsland, die de gelijkmaker inluidde. Zijn eerste ervaring als hoofdtrainer deed Jansen op bij Lokeren in 1987-1988.

Ladislav Novak (Tsj/WK-finale 1962)

Het trainersparcours van Novak speelde zich in de jaren 70 en 80 grotendeels in België af, bij Lokeren, Antwerp, Beerschot, Beveren en RWDM. Maar roem vergaarde hij vooral als voetballer met drie WK-deelnames. Als aanvoerder leidde hij Tsjecho-Slowakije in 1962 naar de finale tegen Brazilië.

Zij coachten in WK-finale en in België

Ernst Happel (Oos/WK-finale 1978)

Zonder twijfel de grootste trainer ooit van Club Brugge met drie titels en twee Europese finales. Happel kreeg in 1978 ook het Brugse fiat om Nederland op het WK 1978 te leiden. Oranje haalde de finale tegen Argentinië. Volgens de overlevering zou heel zijn wedstrijdbespreking voorafgaand aan de WK-finale hebben bestaan uit één zin: «Meine Herren, Zwei Punkte.»

