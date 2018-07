Penalty of niet na handsbal Piqué? De beste Belgische ref is onverbiddelijk in zijn oordeel ODBS/PJC

01 juli 2018

17u37 0

Opvallend moment in de achtste finale Spanje - Rusland, vlak voor de pauze. Terwijl Piqué niet naar de bal kijkt en dus nooit met zijn hand bewust naar de bal gaat, floot Björn Kuipers toch voor penalty voor Rusland. Een op het eerste gezicht weifelachtige beslissing, maar Sebastien Delferière -de nummer één van het Belgische scheidsrechterskorps- treedt de beslissing van de Nederlandse ref bij. "Wanneer je je arm zo in de lucht houdt en op die wijze, door het lichaam zo 'groot' mogelijk te maken, zoveel mogelijk plaats probeert in te nemen, is dat foutief...", tweet Delferière. Rusland profiteerde van de strafschop om gelijk te maken (1-1) via Dzyuba, die zo al zijn derde goal op dit WK liet noteren. Spanje was via een own-goal van Ignashevich snel op voorsprong gekomen.

Pas de faute de Pique ? Ok, il ne regarde pas le ballon... ok, le ballon vient sur le bas et ce n’est pas le bras qui va vers le ballon. Mais quand on laisse son bras en l’air et qu’on essaie de prendre le plus de place possible en « agrandissant » son corps, c’est fautif... Delferière Sebastien(@ Seba_Delferiere) link