Pelé: "Als Mbappé mijn records blijft evenaren, moet ik mijn schoenen weer bovenhalen" LPB

16 juli 2018

10u59

Bron: dpa/belga 1 WK voetbal De Braziliaanse voetballegende Pelé lijkt bezorgd dat Kylian Mbappé hem op termijn zal overvleugelen. "Als Kylian mijn records op deze manier blijft evenaren, moet ik misschien mijn schoenen weer bovenhalen", postte de 77-jarige Pelé op Twitter na de WK-finale.

Kylian Mbappé had met een doelpunt in de finale tegen Kroatië een belangrijk aandeel in de 4-2-zege van Frankrijk, die 'Les Bleus' hun tweede wereldtitel opleverde. Door de goal van de 19-jarige Mbappé is Pelé niet langer de enige tiener die erin slaagde te scoren in een WK-finale. De Braziliaan was amper 17 toen hij in 1958 op het WK in Zweden in de finale tegen het gastland twee keer de weg naar de netten vond. Brazilië won de wedstrijd met 5-2 en werd zo voor het eerst wereldkampioen. Daarna duurde het liefst 60 jaar alvorens met Mbappé nog eens een tiener twee keer kon scoren in één WK-match. De jonge PSG-spits deed dat in de achtste finale tegen Argentinië (4-3).

Mbappé heeft de toekomst voor zich, maar er ligt toch nog veel werk op de plank als hij Pelé wil evenaren. De Braziliaan was erbij op vier WK's en werd, als enige speler in de geschiedenis, drie keer wereldkampioen (in 1958, 1962 en 1970). Pelé scoorde 77 goals in 92 interlands. De teller van Mbappé staat op acht doelpunten en 22 caps. De jonge Fransman retweette overigens de boodschap van Pelé met de woorden: "De koning zal altijd de koning blijven."

If Kylian keeps equalling my records like this I may have to dust my boots off again... // Se o @KMbappe continuar a igualar os meus records assim, eu vou ter que tirar a poeira das minhas chuteiras novamente...#WorldCupFinal https://t.co/GYWfMxPn7p Pelé(@ Pele) link