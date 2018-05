Payet en Benzema grote afwezigen bij Frankrijk - Carcela dankzij knappe play-offs mee naar Rusland - vier Senegalezen met Belgische link op WK DEFINITIEVE WK-SELECTIES De voetbalredactie

17 mei 2018

22u20

Bron: Eigen berichtgeving 0 WK voetbal Frans bondscoach Didier Deschamps heeft zijn selectie voor het WK voetbal in Rusland bekendgemaakt. Dimitri Payet, die uitviel in de finale van de Europa League met een dijblessure, is de grote afwezige. Ook Karim Benzema blijft thuis.

De opvallendste namen die wel deel uitmaken van de selectie van 23 zijn Florian Thauvin (Marseille), Nabil Fekir (Lyon), Steven Nzonzi (Sevilla), Benjamin Mendy (Manchester City) en Djibril Sidibé (Monaco). Die laatste twee komen uit een zware blessure. Over de niet-selectie van Payet zei Deschamps: "Hij was een serieuze kandidaat om erbij te zijn, maar zijn situatie is woensdag nog verergerd. Het is een spierblessure, dus is er bovendien kans dat hij hervalt."

De grootste sterren in de Franse selectie zijn Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Olivier Giroud (Chelsea), Kylian Mbappé (PSG) en Paul Pogba (Manchester United). Dat Deschamps in weelde baadt is duidelijk, want zowel Coman (Bayern München), Lacazette (Arsenal), Benzema (Real Madrid), Martial (Manchester United) als Rabiot (PSG) vallen naast de selectie.

Selectie:

Doelmannen: Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Marseille), Alphonse Areola (Paris SG)

Verdedigers: Lucas Hernandez (Atletico Madrid), Presnel Kimpembe (Paris SG), Benjamin Mendy (Manchester City), Benjamin Pavard (Stuttgart), Adil Rami (Marseille), Djibril Sidibé (Monaco), Samuel Umtiti (FC Barcelona), Raphaël Varane (Real Madrid)

Middenvelders: N'Golo Kanté (Chelsea), Blaise Matuidi (Juventus), Steven N'Zonzi (Sevilla), Paul Pogba (Manchester United), Corentin Tolisso (Bayern München)

Aanvallers : Ousmane Dembélé (FC Barcelona), Nabil Fekir (Lyon), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Thomas Lemar (Monaco), Kylian Mbappé (Paris SG), Florian Thauvin (Marseille)

Carcela met Marokko naar WK

Een knappe beloning voor zijn uitstekende play-offs. Mehdi Carcela maakt deel uit van de definitieve WK-selectie van Marokko. De smaakmaker van Standard speelde zich de afgelopen maanden in de gratie van bondscoach Hervé Renard. Ook Mbark Boussoufa (ex-Gent en Anderlecht) en Nabil Dirar (ex-Westerlo en Club Brugge) zijn erbij.

Carcela zakte weer af naar Sclessin om meer speelminuten te verzamelen en zich zo in de kijker te spelen voor de nationale ploeg. Daar leek hij in eerste instantie niet in te slagen want de balvirtuoos was er in maart niet bij tijdens de oefenduels tegen Servië en Oezbekistan. Uiteindelijk kon de aanvallende middenvelder van de Rouches dankzij uitstekende play-offs bondscoach Hervé Renard tóch overtuigen, want hij maakt nu deel uit van de 23 definitieve namen die mee mogen naar het WK in Rusland. Marokko zit in poule B met Iran, Portugal en Spanje. Het wordt de eerste WK-deelname voor het lands sinds 1998.

Selectie:

Doelmannen: Munir Mohamedi (Numancia/Spa), Yassine Bounou (Girona/Spa), Ahmed Red Tagnaouti (IR Tanger/Mar)

Verdedigers: Mehdi Benatia (Juventus/Ita), Romain Saïss (Wolverhampton Wanderers/Eng), Manuel Da Costa (Basaksehirspor/Tur), Achraf Hakimi (Real Madrid/Spa), Nabil Dirar (Fenerbahçe/Tur), Badr Banoun (Raja Casablanca/Mar), Hamza Mendyl (Lille/Fra)

Middenvelders: Youssef Aït Bennasser (Caen/Fra), Mehdi Carcela (Standard/BEL), Karim El Ahmadi (Feyenoord/Ned), Hakim Ziyech (Ajax/Ned), Younes Belhanda (Galatasaray/Tur), Fayçal Fajr (Getafe/Spa), Nordin Amrabat (Leganés/Spa), Amine Harit (Schalke 04/Dui), Mbark Boussoufa (Al-Jazira/VAE), Sofyan Amrabat (Feyenoord/Ned)

Aanvallers: Aziz Bouhaddouz (St. Pauli/Dui), Ayoub El Kaabi (RS Berkane/Mar), Khalid Boutaïb (Malatyaspor/Tur)

Reserves: Oualid El Hajjam (Amiens/Fra), Youssef En-Nesyri (Malaga/Spa), Noussair Mazraoui (Ajax/Ned)

Le sélectionneur national @Herve_Renard_HR a dévoilé jeudi 17 mai 2018 la liste de l’équipe nationale A composée de 26 joueurs ; dont trois réservistes ; pour effectuer un stage de préparation à partir du 24 mai à Rabat en prévision de la phase finale de @fifaworldcup_fr pic.twitter.com/yjFUsrNxV8 Maroc(@ EnMaroc) link

Vier bekenden bij WK-selectie Senegal

Ook de 23 namen van Senegal zijn bekend. Daarbij vier namen met een Belgische link: Kara Mbodji (Anderlecht), Kalidou Koulibaly (Napoli en ex-RC Genk), Cheikhou Kouyaté (West Ham en ex-Anderlecht) en Moussa Waguè (Eupen) mogen hun kunsten etaleren in Rusland. Voorts doet bondscoach Aliou Cissé ook beroep op sterspeler Sadio Mané die furore maakt bij Liverpool. Het Afrikaanse land speelt tegen Polen, Colombia en Japan in groep H.

Selectie:

Doelmannen: Abdoulaye Diallo (Rennes/Fra), Khadim Ndiaye (Horoya/Gui), Alfred Gomis (Spal/Ita)

Verdedigers: Kalidou Koulibaly (Napoli/Ita), Lamine Gassama (Alanyaspor/Tur), Kara Mbodj (Anderlecht/Bel), Moussa Wagué (Eupen/Bel), Youssouf Sabaly (Bordeaux/Fra), Saliou Ciss (Valenciennes/Fra), Salif Sané (Hannover/Dui)

Middenvelders: Pape Alioune Ndiaye (Stoke/Eng), Idrissa Gana Gueye (Everton/Eng), Cheikhou Kouyaté (West Ham/Eng), Cheikh Ndoye (Birmingham/Eng), Alfred Ndiaye (Wolverhampton/Eng)

Aanvallers: Sadio Mané (Liverpool/Eng), Keita Baldé Diao (Monaco/Fra), Diafra Sakho (Rennes/Fra), Moussa Konaté (Amiens/Fra), Ismaila Sarr (Rennes/Fra), Mbaye Niang (Torino/Ita), Moussa Sow (Bursaspor/Tur), Mame Biram Diouf (Stoke/Eng)

🔴OFFICIEL!



Voici la liste des 23 joueurs retenus pour la coupe du monde 2018:



Senegal's World Cup squad:#Senegal #WC2018 pic.twitter.com/msEUSFh2qe Senegal Football🇸🇳(@ SenegalFootball) link

Ari Skulason mag met IJsland mee naar WK

Heimir Hallgrimsson, bondscoach van IJsland, heeft zijn 23-koppige selectie bekendgemaakt voor het WK voetbal (14 juni-15 juli) in Rusland. Ari Skulason (Lokeren) is erbij. Het wordt voor IJsland de eerste WK-deelname ooit.

Na de knappe kwartfinale op het EK in Frankrijk in 2016 kon IJsland zich ook plaatsen voor het WK in Rusland. Sterspeler van het team is nog steeds spelverdeler Gylfi Sigurdsson (Everton). Naast Ari Skulason hebben ook Olafur Skulason (ex-Zulte Waregem), Birkir Bjarnason (ex-Standard), Sverrir Ingason en Alfred Finnbogason (beiden ex-Lokeren) een verleden in de Jupiler Pro League.

IJsland neemt het in de poulefase in groep D op tegen Argentinië (16 juni), Nigeria (22 juni) en Kroatië (26 juni).

Selectie:

Doelmannen: Hannes Halldorsson (Randers/Den), Rúnar Runarsson (Nordsjaelland/Den), Frederik Schram (Roskilde/Den)

Verdedigers: Kari Arnason (Aberdeen/Sch), Ari Skulason (Lokeren/BEL), Birkir Saevarsson (Valur Reykjavik/IJs), Sverrir Ingason (Rostov/Rus), Hordur Magnusson (Bristol City/Eng), Holmar Eyjolfsson (Levski Sofia/Bul), Ragnar Sigurdsson (Rostov/Rus), Samuel Fridjonsson (Valerengen/Noo)

Middenvelders: Arnor Traustason (Malmö/Zwe), Aron Gunnarsson (Cardiff City/Wal), Gylfi Sigurdsson (Everton/Eng), Emil Hallfredsson (Udinese/Ita), Birkir Bjarnason (Aston Villa/Eng), Johann Gudmundsson (Burnley/Eng), Olafur Skulason (Karabükspor/Tur), Rurik Gíslason (Sandhausen/Dui)

Aanvallers: Alfred Finnbogason (Augsburg/Dui), Jun Bödvarsson (Reading/Eng), Björn Sigurdarson (Rostov/Rus), Albert Gudmundsson (PSV Eindhoven/Ned)

Thelin bij de gelukkigen bij Zweden

Ook de Zweedse bondscoach Janne Anderson heeft vandaag bekendgemaakt welke 23 spelers het vliegtuig mogen nemen naar Rusland. Waasland-Beveren-aanvaller Isaac Kiese Thelin behoort tot de gelukkigen. Zweden, dat zich de voorbije twee WK's niet kon plaatsen, kan in Rusland niet rekenen op sterspeler Zlatan Ibrahimovic (LA Galaxy). De aanvaller liet eerst een opening om zijn comeback te vieren bij het Zweedse elftal, maar uiteindelijk kwam het zover niet. Kiese Thelin, dit seizoen goed voor negentien treffers in de Jupiler Pro League, krijgt voorin met Emil Forsberg (RB Leipzig), John Guidetti (Alaves), Ola Toivonen (Toulouse) en Marcus Berg (Al Ain) echter nog steeds met voldoende concurrentie af te rekenen.

Zweden, dat in de barrages verrassend Italië uitschakelde, neemt het in groep F op tegen Zuid-Korea (18 juni), Duitsland (23 juni) en Mexico (27 juni).

Selectie:

Doelmannen: Robin Olsen (FC Kopenhagen/Den), Kristoffer Nordfeldt (Swansea/Eng), Karl-Johan Johnsson (Guingamp/Fra)

Verdedigers: Andreas Granqvist (Krasnodar/Rus), Victor Lindelöf (Manchester United/Eng), Mikael Lustig (Celtic/Sch), Ludwig Augustinsson (Werder Bremen/Dui), Pontus Jansson (Leeds/Eng), Emil Krafth (Bologna/Ita), Filip Helander (Bologna/Ita), Martin Olsson (Swansea/Eng)

Middenvelders: Sebastian Larsson (Hull/Eng), Gustav Svensson (Seattle Sounders FC/VSt), Albin Ekdal (Hambourg/Dui), Emil Forsberg (RB Leipzig/Dui), Viktor Claesson (Krasnodar/Rus), Jimmy Durmaz (Toulouse/Fra), Marcus Rohdén (FC Crotone/Ita), Oscar Hiljemark (Genoa/Ita)

Aanvallers: Marcus Berg (Al Ain/VAE), John Guidetti (Alaves/Spa), Isaac Kiese-Thelin (Waasland-Beveren/BEL), Ola Toivonen (Toulouse/Fra)

