Pareltje met de hak en loeier van afstand zorgen mee voor recordcampagne Duitsland MH

23u11

Bron: Belga 0 rv WK voetbal Het Duitse voetbalelftal heeft een record gevestigd in de WK-kwalificatie. De wereldkampioen won vanavond in Kaiserslautern ook de laatste groepswedstrijd, met 5-1 van Azerbeidzjan, en voerde de productie in groep C zo op naar 43 treffers en een doelsaldo van plus 39. Daarmee nam de Mannschaft het Europese kwalificatierecord over van Spanje, dat 42 keer scoorde in de reeks richting het EK van 2000.

De ploeg van bondscoach Joachim Löw sloot de kwalificatiecampagne richting Rusland 2018 af met een perfecte score: dertig punten uit tien duels. De Duitsers evenaarden daarmee de prestatie van Spanje in de kwalificatie voor het WK van 2010. De Spanjaarden eindigden toen ook dankzij tien zeges op dertig punten en pakten vervolgens in Zuid-Afrika de wereldtitel.



De Duitsers verzekerden zich donderdag al van een ticket naar Rusland door Noord-Ierland met 3-1 te verslaan. Tegen Azerbeidzjan stuurde Löw liefst zeven andere spelers het veld in. Leon Goretzka, één van de vier Duitsers die wel mocht blijven staan, opende al in de achtste minuut de score met een fraai hakje. Kort nadat Sandro Wagner een enorme kans op de 2-0 had gemist, kwam Azerbeidzjan langszij via Ramil Sjejdajev (1-1). De aanvaller kapte zich langs Antonio Rüdiger, die al vroeg in het veld was gekomen voor de geblesseerd afgehaakte Niklas Süle, en schoot de bal in de korte hoek onder keeper Bernd Leno door. In de aanloop naar dat doelpunt liep de Duitse verdediger Shkodran Mustafi bij het sprintduel met Sjejdajev een blessure op, waardoor hij net als Süle van het veld moest.



Het gastland liep in de tweede helft weg bij Azerbeidzjan. Door treffers van Wagner, Rüdiger, opnieuw Goretzka en Emre Can vestigde Duitsland een doelpuntenrecord.

Pero que golazo acaba de meter León Goretzka!! De taco anota el 1-0 de ¿¿¿¿ sobre ¿¿¿¿pic.twitter.com/O86AMjm9vF Planeta Once(@ PlanetaOnceCL) link

We eindigen het weekend met een knaller...¿¿ pic.twitter.com/LFeAP8QEOy Play Sports(@ playsports) link

Noord-Ierland speelt barrages

Noord-Ierland wist al voor de aftrap van de slotwedstrijd tegen Noorwegen dat het met negentien punten bij de acht beste nummers twee zit, goed voor een plek in de play-offs. De Noord-Ieren moesten in Oslo wel een nederlaag incasseren (1-0). Tsjechië, dat als derde eindigde in de groep, klopte San Marino met 5-0.

