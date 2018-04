Pär Zetterberg: "Zlatan heeft niet gezegd dat hij als speler naar het WK gaat hé" Glenn Van Snick

18 april 2018

15u13

Bron: Eigen berichtgeving 0 WK voetbal Zlatan Ibrahimovic gaat naar het WK. Zlatan Ibrahimovic gaat naar het WK. Dat zei de ster zelf in een Amerikaanse talkshow. Maar zit een goed spelende Zweedse nationale ploeg wel te wachten op een comeback van de sluipschutter? En wat met zijn functie als ambassadeur bij een gokkantoor waardoor hij de Ethische Code van de FIFA zou overtreden? Wij legden ons oor te luister bij tweevoudig Gouden Schoen en landgenoot Pär Zetterberg. "Hij heeft nooit gezegd dat hij als speler naar Rusland gaat hé."

Wie anders dan Pär Zetterberg kan het best oordelen over de intenties van Zlatan?De gewezen middenvelder kwam op zijn zestiende naar Anderlecht, waar hij vijf keer kampioen speelde en twee keer de Gouden Schoen won. In thuishaven Zweden volgt hij het voetbal op de voet, zo ook het sensationele WK-nieuws rond Ibrahimovic.

"Eerst en vooral is het héél belangrijk om te melden dat hij nooit heeft gezegd dat hij als speler naar het WK gaat hé", steekt Zetterberg van wal. "Hij heeft gewoon gezegd dat hij er in Rusland zal bij zijn. De Zweedse pers hier - waar dit nieuws over hun beste voetballer aller tijden natuurlijk een hot item is - legt daar zeer sterk de nadruk op. Het is dus eerder speculatie. Niemand weet exact wat zijn plannen zijn en ook trainer Janne Andersson laat niets uitschijnen. De komende drie weken wordt dus een zeer interessante periode: zal hij in de WK-selectie zitten of niet?"

Tien jaar

Mocht Zlatan toch opnieuw de voetbalschoenen aanbinden in het gele plunje van Zweden kan dit verregaande gevolgen hebben voor een goed draaiende ploeg. De Scandinaviërs wonnen in de kwalificaties het pleit van Nederland én dompelden in de barragematchen grootmacht Italië in rouw. Het draait simpelweg bijzonder goed, zónder de absolute wereldster.

"Dat is nu exact hét probleem en het issue hier in Zweden. Zlatan gaf na het EK in Frankrijk aan onmiddellijk te stoppen als international. De nieuwe bondscoach bouwde een nieuwe ploeg met andere jongens én andere accenten. Met succes, want het is misschien tien jaar geleden dat Zweden nog zó goed presteerde. Wat als Ibrahimovic nu plots opnieuw opduikt? Gaat Andersson alles prompt omgooien in functie van hem of ziet hij hem eerder als supersub? Dan is het nog maar de vraag of Ibra hiermee kan leven. Heikele kwestie."

"Als Zweden een slecht toernooi afwerkt zal de coach sowieso de gebeten hond zijn", weet Zetterberg. "Als hij Zlatan meeneemt maar de resultaten vallen sterk tegen zullen de Zweedse fans zich afvragen waarom Ibra een ploeg in vorm heeft ontregeld. Doet hij geen beroep op hem komt de vraag waarom het fenomeen Zlatan niet meeging ondanks hij duidelijk stond te popelen. Bijzonder lastig."

Magie

Nog een probleem: ‘Ibra’ zou met zijn functie bij het gokbedrijf BetHard de Ethische Code van de FIFA overtreden én ook met Visa een overeenkomst hebben als gezicht van een wereldwijde marketingcampagne. Vooral het lokale Zweedse gokkantoor is een issue, want de FIFA bepaalt dat spelers niet rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken mogen zijn bij alles wat met gokken te maken heeft. Geen probleem volgens de tweevoudige Gouden Schoenwinnaar. "Zweedse media berichten dat er al een akkoord is om het contract van Zlatan uit te kopen mocht hij naar het WK gaan. Dat lijkt op het eerste zicht dus makkelijk op te lossen."

Tot slot: dé hamvraag: moet de goalgetter volgens Zetterberg een vliegtuigticket naar Rusland krijgen? "Zlatan op z’n best is een meerwaarde voor dit team. Absoluut. Maar ik twijfel aan zijn niveau. Hij sprokkelde de laatste 7à8 maanden amper speelminuten. We moeten nog enkele matchen afwachten om te ontdekken of hij daadwerkelijk die magie nog in zich heeft. Heeft hij die topvorm nog te pakken: dan moet hij mee naar Rusland. De beste spelers horen op een WK."