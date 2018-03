PANINI-QUIZ: Speel mee en win WK-albums met volledige reeks stickers of een box met 100 stickerzakjes Redactie

20 maart 2018

De fans van de Panini-albums kunnen hun hartje ophalen, want zaterdag is het zover. Dan komt het WK voetbal in Rusland plots heel dichtbij met het befaamde WK-stickerboek. Het 2018 FIFA World Cup Panini-album zit zaterdag gratis bij de krant Het Laatste Nieuws. En wat meer is: wij geven ook prachtige stickerprijzen weg. Wie deelneemt aan onze onderstaande Panini-quiz, maakt kans op een schitterende prijs: wij geven 2 keer de volledige reeks met stickers weg en 5 boxen met 100 stickerzakjes. De wedstrijd loopt tot en met 24 maart (20u).