Panamezen niet blij na nederlaag in laatste oefenmatch: "We maakten grote fouten"

Mathieu Goedefroy

07 juni 2018

09u00 0

"De laatste test voor het WK is niet geslaagd." Dat is de conclusie van de Panamezen nadat ze in Noorwegen in hun laatste oefenwedstrijd met 1-0 onderuitgingen. Een testcase met een 4-1-4-1-opstelling draaide niet goed uit, dus kon bondscoach Hernan 'El Bolillo' Gomez voor onze camera niet tevreden zijn. "We verloren en we maakten grote fouten", klonk het in het kamp van de eerste WK-tegenstander van onze Rode Duivels.