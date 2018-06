Panamese MLS-verdedigers kennen hun opdracht: "We weten hoe sterk Lukaku is" Mathieu Goedefroy in Rusland

09 juni 2018

15u20

Bron: Eigen berichtgeving 0 WK voetbal Panama trainde vandaag een tweede keer in het basiskamp in Saransk, een stad in de Russische deelrepubliek Mordovië. Voor de start van de oefenstonde stonden met Fidel Escobar en Harold Cummings twee verdedigers uit de Amerikaanse MLS de pers te woord. “We kennen onze opdracht tegen de Belgen.”

In de oefenwedstrijden tegen Denemarken (1-0 nederlaag), Zwitserland (6-0) en Noorwegen (1-0) werd de voorbije maanden duidelijk dat Panama een ploeg is die het moet hebben van zijn achterhoede. In hun 5-4-1-formatie parkeren de Panamezen een dubbele bus voor doel, om dan te hopen op die ene geslaagde counter. Die kwam er de voorbije maanden nooit - Panama scoorde niet meer sinds november-, maar toch leven de Latijns-Amerikanen enthousiast toe naar hun wedstrijd tegen de Rode Duivels. “Als centrale verdedigers beseffen we dat er een grote verantwoordelijkheid op onze schouders rust”, aldus Escobar, verdediger bij New York Red Bulls. “We trainen extra hard, zodat we op 18 juni klaar zijn om de aanvallen van de Rode Duivels af te stoppen. Dààr ligt de focus op. Het spreekt voor zich dat alle verdedigers op topniveau zullen moeten zijn. Daar zijn we ons stuk voor stuk van bewust.”

Harold Cummings van San José Earthquakes deelde de mening van zijn ploegmaat. “We beseffen dat we werk voor de boeg hebben. We zwoegen elke dag heel hard om het niveau te halen dat nodig is om Panama waardig te vertegenwoordigen tegen de Belgen”, aldus Cummings. “België heeft geslepen en ervaren aanvallers. Het is belangrijk dat we negentig minuten lang gefocust blijven.” Intussen toonde Escobar graag dat hij namen kan noemen. “Eden Hazard, Romelu Lukaku, Dries Mertens,... Dat zijn de jongens waar we een hele wedstrijd waakzaam voor moeten blijven. We weten hoe sterk Lukaku is. We weten hoe sterk Hazard is. We zijn voorbereid. Het is aan ons om op 18 juni in Sochi te tonen dat we er klaar voor zijn.”