Panama dreigt WK-held te moeten missen tegen Rode Duivels MGA

03 mei 2018

Panama dreigt het op 18 juni tegen de Rode Duivels zonder kapitein te moeten rooien. Tenminste, als de prognoses rond de knieblessure van verdediger Roman Torres steek houden. Het voorbije weekend moest de Panamese sterkhouder van het veld in zijn competitieduel met MLS-club Seattle Sounders. Het verdict is vrij zwaar: een scheur in de hamstrings. In het beste geval kan de volgetatoeëerde krachtpatser pas binnen een maand de eerste trainingen hervatten. Een klap, want Torres was de bezieler van de WK-kwalificatie. Twee minuten voor affluiten maakte hij in de allesbeslissende match tegen Costa Rica het winnende doelpunt. "Met de kracht van God hoop ik alsnog in Rusland te geraken", zegt de diepgelovige aanvoerder.