Özil bijt van zich af na Erdogan-heisa: "Ik zou die foto altijd genomen hebben" MDB

22 juli 2018

16u21

Bron: Belga 1 WK voetbal De Duitse international Mesut Özil heeft via een boodschap op Twitter gereageerd op de omstreden foto die hij voor het WK voetbal liet maken met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. "Mijn ontmoeting met Erdogan was niet politiek, we spraken zoals altijd over voetbal", schrijft de 29-jarige Özil.

Özil en teammaat Ilkay Gündogan waren in aanloop naar het WK het mikpunt van kritiek nadat ze in Londen op de foto waren gegaan met Erdogan. Die was toen volop zijn verkiezingscampagne aan het voeren. In Duitsland weerklonk de roep om Özil en Gündogan uit de WK-selectie te laten omdat ze zich gewillig hadden laten gebruiken door de controversiële Erdogan.

"De voorbije weken stelden me in staat om over de gebeurtenissen van de laatste maanden na te denken", begint Özil. "Ik ben me ervan bewust dat de foto in de Duitse media druk besproken werd, maar er zaten geen politieke bedoelingen achter. De foto met Erdogan was gewoon een teken van respect voor de hoogste instantie van het land van mijn familie. Voor mij maakte het niet uit wie president was, het deed er gewoon toe dat het de president was. Wat de uitkomst van vorige verkiezingen ook zou geweest zijn, ik zou de foto altijd genomen hebben. Ik ben een voetballer en geen politicus. Ook Erdogan voetbalde trouwens in zijn jeugd en we spraken zoals we altijd doen over dat onderwerp."

Özil speelde een belangrijke rol in het team dat zich in 2014 in Brazilië tot wereldkampioen kroonde. Na het desastreus verlopen WK in Rusland kreeg hij echter heel wat kritiek, onder meer van teammanager Oliver Bierhoff en bondsvoorzitter Reinhard Grindel. Daarop verklaarde Özils vader dat het beter zou zijn dat zijn zoon zou stoppen als international.

"Veel mensen spreken over mijn prestaties, velen applaudiseren en velen bekritiseren", vertelde Özil nog. "Als een krant of een analist een fout ziet in een wedstrijd waarin ik speel, dan kan ik dat accepteren. Ik ben geen perfecte voetballer en het motiveert me soms om harder te werken en te trainen. Maar wat ik niet kan accepteren, is dat Duitse mediabedrijven herhaaldelijk mijn dubbele afkomst en een simpele foto als reden zien voor een slecht WK van een volledig team."

