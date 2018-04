Oxlade-Chamberlain mist hoogstwaarschijnlijk WK na stevige tussenkomst Redactie

25 april 2018

07u22

Bron: BBC 0 WK voetbal Slecht nieuws voor Liverpool en bij uitbreiding Engeland. In de halve finales van de Champions League viel Alex Oxlade-Chamberlain (24) gisteravond gekwetst uit. "We vrezen voor een zware blessure", aldus Liverpool-trainer Jürgen Klopp.

Amper 17 minuten stonden op de klok toen 'The Ox' zichzelf in een duel met Roma-verdediger Kolarov onderuit werkte. De middenvelder moest meteen de strijd staken en van het veld gedragen worden door de medische staf van Liverpool. Mogelijk gaat het om een zware blessure aan het rechterbeen, liet Jürgen Klopp op de persconferentie na de wedstrijd weten.

"Zijn seizoen is waarschijnlijk voorbij", zegt Liverpool-coach Jürgen Klopp. "Hij is nog niet onderzocht, maar de medische staf is enorm bezorgd. Het is waarschijnlijk een heel zware blessure."

Met nog een maand te gaan tot de bekendmaking van de nationale selectie voor het WK zou de zware blessure van Oxlade-Chamberlain ook een streep door de rekening zijn voor bondscoach Gareth Southgate. De ex-middenvelder van Arsenal heeft 32 caps op zijn actief en was sinds dit jaar één van de basispionnen op de Engelse grasmat. Afwachten wat de eerste scans aan het licht brengen, maar de kans zit er dus dik in dat de Rode Duivels Oxlade-Chamberlain niet hoeven te vrezen.