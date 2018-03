OVERZICHT: Van een gouden randje bij de Europees kampioen tot tal van retro-looks: welk WK-tenue is uw favoriet? TS en GVS

14u20 164 WK voetbal We tellen af: nog 86 dagen tot het WK in Rusland. Bij die hoogmis in het voetbal horen dan ook nieuwe truitjes. Heel wat deelnemende landen maakten enkele weken geleden al hun thuisplunjes openbaar, maar vandaag is daar nog een horde aan uitshirts aan toegevoegd. Dé grote hype: een retro-look. Ontdek hier alle truitjes die al officieel het licht zagen. Wat is uw favoriet?

Portugal

Cristiano Ronaldo krijgt bij thuismatchen het klassieke rode tenue om de schouders. “Maar wel afgewerkt met gouden details om de historische zege op het EK in Frankrijk in de verf te zetten", klinkt het bij kledingmerk Nike.

Het witte uitshirt verwijst naar het opsporen van nieuw talent. “Portugal is een land van ontdekking. Deze meedogenloze jacht naar nieuw talent wordt door middel van symbolen uit de zeegeschiedenis duidelijk. Eén ding staat vast: beide kits tonen dat onze natie hongerig is naar nieuw succes.”

Nigeria

Het tenue waar iedereen over praat. De Nigeriaanse voetbalbond koos een even opvallend shirt als de truitjes van het WK in 1994. Voetbalfans overal ter wereld reageerden dan ook positief op het nieuwe truitje. De eigenlijke uitrusting werd onlangs voorgesteld door Nike op een evenement in Londen. Hoe de exemplaren er bij uitwedstrijden gaan uitzien, is nog niet geweten.

Can we just give Nigeria the World Cup 🇳🇬🔥👌 Een foto die is geplaatst door null (@footballshirtcollective) op 07 feb 2018 om 18:27 CET

Duitsland

Duitsland heeft gekozen voor een uitrusting die gebaseerd is op de iconische shirts van het WK in 1990. De grijze accenten van de thuistruitjes zijn een kopie van de truitjes uit dat jaar en ook de groene accenten bij de uittenues zijn een terugkeer in de tijd. Iconisch, omdat dit het laatste WK was waar Duitsland opkwam als West-Duitsland en ook de wereldbeker huiswaarts mocht nemen.

België

Ons land koos voor de thuismatchen voor een tenue dat sterk lijkt op het WK-shirt uit 1984. De nieuwe uitshirts van de Rode Duivels zijn dan weer in het geel. "De kleur is geïnspireerd op het keepersoutfit uit 1984 en is een primeur, nooit eerder speelde de ploeg wedstrijden in die kleur." Lees er HIER alles over.

Spanje

Nog een land dat teruggrijpt naar vroeger. Zij baseren zich voor de thuismatchen op shirts uit 1994. Die zorgen voor heel wat ophef, de details op de tenue bevatten immers kleuren van de vlag van de Tweede Spaanse Republiek. Die stonden erom bekend zich te keren tegen het koninkrijk Spanje. Het uitplunje is sober wit met rode accenten.

Colombia

Nog een ploeg die retro gaat is Colombia. Zij kiezen voor een uitrusting gebaseerd op die van het WK in 1990 met Carlos Valderrama. Geen nostalgie voor het uitplunje: James Rodríguez showt het strakke blauwe truitje met oranje details.

IJsland

Met een geweldig filmpje heeft ook IJsland haar exemplaren voorgesteld. Thuis spelen de eilandbewoners in het blauw, rood en wit zijn de kleuren van het tweede en derde tenue. Opvallend: de gekleurde spikkels op de mauwen van de WK-debutant.

Rusland

Gastland voor het WK 2018, Rusland, is voor haar thuistruitjes inspiratie gaan halen bij het WK 1988. De shirts voor uitwedstrijden kennen met kleine vierkantjes dan weer een opvallend patroon.

Frankrijk

Geen tierlantijntjes bij Frankrijk, wel strakke tenues in het blauw en wit.

Argentinië

Messi en collega's blijven bij de klassieke tenue. Toch blijkt er een link te zijn met de uitrusting die gedragen werd tijdens de Coppa America van 1993. Ook het uittenue draagt een vleugje nostalgie.

Mexico

Mexico kiest voor kleine retro-details op de nieuwe WK-truitjes. Het andere tenue is volledig wit met een horizontale Mexicaanse vlag op de borst.

Zweden heeft voor zijn uitrusting element uit de jaren 80' en 90' gebruikt.

Engeland

Engeland heeft gekozen voor het witte shirt en de blauwe short voor alle thuiswedstrijden. Na de kritiek op de uitrusting van het EK in Frankrijk opteren ze dus voor een klassiekere look. Uitmatchen worden gespeeld in het rood, terwijl het derde tenue overduidelijk een retro-look in zich heeft.

Japan

De Japanners daarintegen zijn voor hun uitrusting inspiratie gaan zoeken bij de samoerai. Het tenue is gebaseerd op de beschermende kledij van een samoeraikrijger. Het uittruitje is klassiek wit zonder franjes.

Niet elk land heeft zijn truitjes al voorgesteld. Zo zijn de tenues van onder andere Polen en Brazilië al gelekt, maar is het nog wachten op bevestiging.

