Oudgedienden geven hun gedroomde loting: "welke poule het ook wordt, Rode Duivels zijn het aan hun stand verplicht om door te gaan"

14u38 0 Photo news WK voetbal Vrijdag kennen de Rode Duivels eindelijk hun tegenstanders op het WK voetbal van komende zomer in Rusland. Wij vroegen in de aanloop naar de loterij enkele voormalige Rode Duivels én bondscoaches naar hoe hun gedroomde poule eruit ziet.

WK voetbal Geert De Vlieger (44 caps)

Peru, Iran en Panama

"Spanje en Engeland zijn toch de moeilijkste ploegen uit pot twee, die gaan we toch moeten vermijden. Op papier zou ik toch voor Peru kiezen. Dat is toch de minst moeilijke. Uit pot drie zou ik voor Iran gaan. De Zweden hebben Italië uitgeschakeld, dus dat betekent toch wel iets. Dat lijkt me wel een stevige ploeg. Panama is dan weer het land dat je het liefst wil trekken uit pot vier. Van de Japanners hebben we al gezien dat die behoorlijk goed kunnen zijn."

"Ik ga er wel vanuit dat de Rode Duivels de groepsfase zullen overleven. We gaan voor veel meer op het WK. Als Spanje bijvoorbeeld in je poule terechtkomt, dan is dat een stevige concurrent, maar er gaan er twee door natuurlijk. Ze moeten maar zien dat ze erbij zijn. Ze zijn het sowieso aan hun stand verplicht, welke poule er ook uit de bus komt, om door te gaan."

Photo News Geert De Vlieger

WK voetbal Aimé Antheunis (tussen 2002 en 2005 bondscoach):

Mexico, Iran en Panama

"Voor mijn gedroomde poule, zou ik de zwakste teams kiezen en daarvoor ga ik voort op naambekendheid. Uit pot twee Spanje uiteraard niet, want dat is de zwaarste opgave. Van Zwitserland ben ik ook niet zo 'zot', dus laat het me simpel houden. Ik heb ze zelf gezien en ook al speelden ze met wat reserven, toch zou ik Mexico nemen. Ik denk niet dat zij bij de besten van pot twee horen. Colombia vrees ik ook een beetje, Peru ken ik te weinig. Nu ja, het zal altijd wel íets zijn, dus doe maar Mexico."

"Uit pot drie ga ik Iran nemen, uit pot vier kies ik Panama. Servië, Nigeria, Australië,... veel van hun spelers spelen al in het buitenland, dus laat ons voor Panama gaan. Het enige wat ik daarvan weet, is dat er een kanaal is", aldus Antheunis nog met een kwinkslag.

Jan De Meuleneir / Photonews Aimé Antheunis.

Stéphane Demol (38 caps)

Peru, Costa Rica en Australië

“In de groepsfase wil je geen mooie, maar makkelijke affiches”, blikt ex-Rode Duivel Stéphane Demol vooruit. “Het komt erop aan om zo snel en eenvoudig mogelijk de kwalificatie voor de volgende ronde af te dwingen en daarom hoop ik dat er haalbare kaarten uit de trommel komen voor de Rode Duivels.”

“Uit pot 2 moeten we hopen op Peru. Zij hebben zich maar op het nippertje weten te kwalificeren en tegen hen maken we denk ik toch wel het meeste kans. Het zou een kleine ramp zijn om landen als Spanje, Engeland of Colombia al in de groepsfase te treffen. Zulke landen kom je normaal pas in een verder stadium van het toernooi tegen.”

“Costa Rica mag voor mij het land uit pot 3 worden. Ook dat is een land dat we in normale omstandigheden met onze kwaliteiten vlot moeten kunnen kloppen. Bij Costa Rica loopt er ook niet echt een vedette rond waarvoor we op onze hoede zouden moeten zijn.”

“Eén van de landen in pot 4 is Saoedi-Arabië en ik denk dat de meesten hen wel zouden willen treffen. Maar daar ga ik niet helemaal mee akkoord. Ik ken dat land goed, omdat ik er nog gewerkt heb, en die mannen zullen zich niet zomaar gewonnen geven. Doe mij dan maar Australië, een land zonder echte kleppers dat ons wel moet liggen. Als je het WK wilt winnen, dan moet je dergelijke teams oppeuzelen.”

Florian Van Eenoo photonews Stéphane Demol eerder dit jaar in een interview met onze krant.