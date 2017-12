Oudgedienden geven hun droompoule (#4): twee kiezen eieren voor hun geld, gewezen topkeeper heeft een andere (maar boeiende) kijk op de zaak Dries Mombert en Glenn Van Snick

08u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Photonews WK voetbal Om 16 uur kennen de Rode Duivels eindelijk hun tegenstanders op het WK voetbal van komende zomer in Rusland. Wij vroegen in de aanloop naar de loterij enkele voormalige Rode Duivels én bondscoaches naar hoe hun gedroomde poule eruit ziet. Vandaag deel vier met Eric Van Meir , Luc Millecamps en Jean-Marie Pfaff.

Eric Van Meir (35 caps):

Kroatië, Iran en Japan

"Ik kies Kroatië uit pot 2. Alleszins moeten we Spanje hoe dan ook ontlopen. Het is belangrijk om niet meteen tegen een klepper te moeten spelen. Dan ben je verplicht om er onmiddellijk te staan, terwijl ik eerder van mening ben dat je moet groeien in zo een toernooi. De wedstrijden in de eerste ronde zijn eigenlijk een aanloop naar de matchen die je in de kwartfinales en hopelijk zelfs halve finales voor de kiezen krijgt. Als je met een echt topland in de groep zit, treden zij met wat pech in hun laatste wedstrijd met een B-elftal aan tegen je naaste concurrent en is het WK over. Dat risico wil ik niet nemen, ik kies voor relatief makkelijke landen."

"Zo ga ik ook voor Iran uit pot 3. Het is de makkelijkste affiche uit die reeks landen lijkt me. Egypte was de andere mogelijkheid. En tot slot opteer ik voor Japan. Een ploeg zonder atletische spelers waarbij het vriendschappelijk duel duidelijk heeft gemaakt dat we er met onze sterkste ploeg zeker van zouden winnen. Geen toplanden dus, wél haalbare tegenstrevers."

Photo News Eric Van Meir.

Luc Millecamps (43 caps):

Peru, Iran en Panama

"Uit pot 2 moeten we Spanje absoluut vermijden. Dat is evident. Verder zijn het allemaal niet te onderschatten teams. Laat ons dan maar vol voor Peru gaan. Zij lijken me de minste uit die reeks ploegen. Ik heb er nooit tegen gespeeld en ik denk niet dat er veel noemenswaardige spelers uit die selectie bij grote ploegen spelen."

"Als tweede tegenstander kies ik dan liefst voor Iran. Weer een ploeg waar niet al te veel over geweten is. Nu herinner ik me wel dat we het in 1986 bijzonder moeilijk hadden tegen Irak. Die zogenaamd mindere teams zijn op een groot toernooi dus absoluut zo slecht nog niet. Verder zou ik IJsland en Zweden willen vermijden uit pot 3. Ze hebben steeds bekendere spelers en er heerst een enorme 'boom' rond die twee teams."

"Neem als laatste tegenstander dan maar Panama. Een wedstrijd tegen dat land mag in principe geen problemen opleveren voor de Rode Duivels. Japan zie ik liever in een andere groep terecht komen. Ze waren al goed tegen ons en ik verwacht ze echt wel op dit WK."

Photo News Luc Millecamps.

Jean-Marie Pfaff (64 caps)

Geen droompoule

"Volgens mij bestaat er helemaal niet zoiets als 'een droompoule'. Elke ploeg die aan een WK deelneemt, is een gevaar. Bovendien kan een groep die op het eerste zicht gemakkelijk lijkt uiteindelijk zeer zwaar uitvallen en omgekeerd. Daarom is het misschien ook beter dat ze enkele kleppers loten, dan kunnen ze ook meer eer halen. Kijk naar het WK in Mexico van '86 of in Italië van '90. We leken op voorhand verloren tegen Spanje en Uruguay, maar konden er toch tweemaal van winnen met een enorme vreugde tot gevolg. Kleinere landen is goed, maar bekende namen hoeft zeker niet per se negatief te zijn. Dus ik kies liever niet."

"Eigenlijk hebben we zó een gouden generatie dat we enkel naar onszelf moeten kijken", gaat 'El Sympatico' verder. "Al onze spelers zijn actief in het buitenland en spelen in topploegen. Die eerste ronde overleven we sowieso -maakt niet uit tegen wie we spelen- want op dat niveau zijn we toch stilaan beland. We moeten niemand vrezen, het wordt tijd dat we zeker tot in de halve finales geraken."

Photo News Jean-Marie Pfaff.