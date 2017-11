Oudgedienden geven hun droompoule (#3): twee ex-internationals willen eitje pellen met Saoedi-Arabië, ex-bondscoach hoopt op Kroatië uit pot 2 Xander Crockaert/Glenn Van Snick

13u15 0 WK voetbal Vrijdag kennen de Rode Duivels eindelijk hun tegenstanders op het WK voetbal van komende zomer in Rusland. Wij vroegen in de aanloop naar de loterij enkele voormalige Rode Duivels én bondscoaches naar hoe hun gedroomde poule eruit ziet. Vandaag deel drie met Walter Meeuws, Bob Peeters en Nico Claesen.

PN Van l naar r: Walter Meeuws, Nico Claesen en Bob Peeters.

Ex-international en -bondscoach Walter Meeuws

Kroatië, Tunesië en Panama

"Allereerst kies ik voor Kroatië. Qua onderlinge duels trekken we volgens mij aan het langste eind en bovendien hebben we er de voorbije jaren regelmatig tegen gespeeld. We kennen dat land dus goed. Zwitserland zou ook nog te doen zijn, al hebben zij een geweldige voorronde gespeeld. En dan heb je nog Peru, al vind ik die Zuid-Amerikaanse ploegen altijd gevaarlijk. Neem dus maar Kroatië."

"Uit pot 3 moeten we absoluut de Noorse landen vermijden. Denemarken, IJsland en Zweden vallen dus af. Ook Egypte is een verraderlijk land, net als Senegal. Ik twijfel dus nog tussen Costa Rica, Tunesië en Iran. Als ik me goed herinner waren we onlangs nog de betere van Tunesië, dus dat wordt mijn keuze als tweede land."

"Ten slotte ga ik voor Panama. Volgens mij hebben we daar nog nooit tegen gespeeld, maar dat mag hoe dan ook geen probleem vormen. Kroatië, Tunesië, Panama, niet echt een spectaculaire groep, maar volgens mij wel de meest haalbare kaarten. Het komt wel goed, want eigenlijk hebben we meestal wel wat meeval bij die lotingen. "

belga Walter Meeuws als coach van Lommel.

Bob Peeters (13 caps)

Peru, Tunesië en Saoedi-Arabië

"Peru is het land uit pot 2 dat ik het minst goed ken. Van alle andere landen weet ik dat ze over één of meerdere sterktes beschikken waarmee ze het België lastig kunnen maken. Tegen Peru daarentegen denk ik dat we zelf onze wil kunnen opleggen en van onze eigen kwaliteiten mogen uitgaan. Onze Rode Duivels voetballen beter als ze de wedstrijd in handen kunnen nemen. De technische staf moet Peru wel goed analyseren want het is toch een onbekende factor, maar wat mij betreft wel de meest haalbare kaart."

"Uit pot 3 kies ik zeker níet Denemarken, Zweden of IJsland. Met hun fysiek vechtvoetbal vermijden we die Scandinavische landen het best. Geef mij maar Tunesië. En tot slot ga ik voor Saoedi-Arabië omdat we daar nog een eitje mee te pellen hebben voor de verloren groepswedstrijd tijdens het WK van 1994 in de Verenigde Staten. Het wordt tijd dat we die rekening verheffen. Maar één ding staat vast: met deze drie tegenstanders moeten we ons altijd plaatsen voor de volgende ronde."

PN Bob Peeters tegen San Marino

Nico Claesen (36 caps)

Mexico, Iran en Saoedi-Arabië*

“Uit pot 2 kies ik voor Mexico. Dat is een redelijk goede ploeg en ze kennen elkaar van de oefenmatch. Dat is goed voor ons, maar ook voor hen. Ik heb wel vastgesteld dat we Mexico met ons beste elftal zeker moeten kloppen.”

“Uit pot drie opteer ik voor Iran, volgens mij toch wel het zwakke broertje. Uit pot vier hoop ik Servië en Nigeria te vermijden. Die zijn niet te onderschatten. Doe mij dan maar Saoedi-Arabië . Die moeten we makkelijk opzij kunnen zetten. In mijn droompoule moeten we dus altijd groepswinnaar worden.”

* Iran en Saoedi-Arabië, twee ploegen uit de Aziatische zone, kunnen niet in één poule terechtkomen volgens de regels van de loting.

PN Nico Claesen als Rode Duivel.

