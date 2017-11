Oudgedienden geven hun droompoule (#2): twee van hen kiezen eieren voor hun geld, een andere ziet onze Duivels al liever meteen de mouwen opstropen MH MDB & XC

06u51 1 Photo News Jacky Peeters, Patrick Vervoort en Erwin Vandenbergh. WK voetbal Vrijdag kennen de Rode Duivels eindelijk hun tegenstanders op het WK voetbal van komende zomer in Rusland. Wij vroegen in de aanloop naar de loterij enkele voormalige Rode Duivels én bondscoaches naar hoe hun gedroomde poule eruit ziet. Vandaag deel twee, met Jacky Peeters, Patrick Vervoort en Erwin Vandenbergh.

Jacky Peeters (17 caps)

Peru, Iran en Panama

“Landen als Spanje, Uruguay en Kroatië hebben al mooie dingen laten zien op een groot tornooi. Hen ontlopen we maar best. Peru is zeker geen klinkende naam. Als zij uit de trommel komen, mag je er in principe zeker geen probleem mee hebben.”



“Zweden wil je liever niet loten uit pot 3. Ook IJsland, die voor de tweede keer op rij erbij zijn, tref je maar beter niet. Het is een land waar veel enthousiasme rondhangt. Dus dan zou ik voor Iran gaan, wat de minst grote naam is. Iran heeft vroeger nochtans een degelijke ploeg gehad. Ik heb ook nog zelf met een Iraniër gespeeld."



“Bij de laatste pot zou ik voor Panama gaan. Op het WK in Japan en Zuid-Korea van 2002 kwamen we nog tegen Tunesië uit en daar hebben we niet de beste herinneringen aan. Peru, Iran en Panama zou dus een beetje de droomloting zijn. Moest je niet door die groep raken, dan verdien je het eigenlijk zelfs niet om op het WK aanwezig te zijn.”

WIM VAN GOETHEM Jacky Peeters op archiefbeeld.

Patrick Vervoort (32 caps)

Peru, Iran en Panama

"In pot twee zou ik toch voor Peru gaan. Ze hebben zich pas in laatste instantie gekwalificeerd Voor het ogenblik hebben zij ook niet veel spelers die op een hoog niveau spelen. Zeker ten opzichte van die andere Zuid-Amerikaanse landen. Engeland is toch wel de grootste klepper in die pot. Voor pot drie kies ik voor Iran. Ze hebben weinig ervaring op het hoogste niveau. Ze hebben wel spelers met technisch vernuft, maar ik kan hun waarde als ploeg niet meteen inschatten. Denemarken zou ik in pot drie dan toch het liefst vermijden. Panama is dan weer het zwakste broertje op het WK. Zij hebben zich gekwalificeerd door de onkunde van Amerika. Normaal gezien had Amerika zich moeten plaatsen in die groep."



"De Rode Duivels zullen de eerste ronde wel overleven. Als dat niet gebeurt, zal dat wel erg zijn. Er moet alleen gesleuteld worden aan het systeem. De kwaliteiten hebben we wel. Na de winterstop moeten we zo snel mogelijk naar een typeploeg gaan. Het experimenteren is nu voorbij."

Florian Van Eenoo photonews Patrick Vervoort (rechts) naast Stéphane Demol en Lorenzo Staelens.

Erwin Vandenbergh (48 caps)

Zwitserland, IJsland en Australië

“Tegen zwakke ploegen is het misschien makkelijker om je te plaatsen, maar dat is niet goed omdat het verschil groot kan zijn als je het in de volgende ronde plots tegen een klepper moet opnemen. Uit pot 2 zou ik nu ook niet kiezen voor een topper als Spanje, maar eerder voor Zwitserland. Tegen hen moeten de Belgen toch een degelijk niveau halen om ze te verslaan.”

“Uit pot 3 gaan er velen kiezen voor Iran, maar dat vind ik geen aantrekkelijke ploeg. Dat is wel het zwakke broertje, al kun je je op hun voetbal serieus miskijken. Onderschat ze niet. Doe mij dan toch maar een leuk land zoals IJsland. Ten slotte opteer ik in pot 4 voor Australië. Uiteindelijk niet de gemakkelijkste poule, maar wél een mooie.”

PN Erwin Vandenbergh.