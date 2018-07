Opvallende handeling van Umtiti vlak voor hij scoorde tegen Rode Duivels wordt gretig gedeeld op social media: "Het is ongelooflijk" TLB

19 juli 2018

11u24

Bron: TF1 0 WK voetbal Ruim een weken geleden ontnam Samuel Umtiti ons land de hoop op de wereldtitel. De 24-jarige Franse verdediger met roots in Kameroen buffelde zes minuten na rust een hoekschop voorbij Thibaut Courtois en aan die treffer hadden de Fransen genoeg om hun ticket voor de finale in de wacht te slepen.

Opvallend: voor zijn ploegmaats was de goal van Umtiti misschien wel geen verrassing. Dat blijkt uit beelden die de Franse televisiezender TF1 - die 'Les Bleus' het hele WK volgde en daar een documentaire over maakte - kon schieten tijdens de rust in de kleedkamer van het Sint-Petersburg-stadion. Op die beelden is te zien hoe Umtiti naar een flesje parfum grijpt en naar eigen zeggen "de geur van de overwinning" aanbrengt op zijn lichaam. Geen loze woorden, zo bleek al snel na rust.

"Ik heb het je gezegd, hé", zei Umtiti na de wedstrijd nog tegen de cameraman die de bewuste beelden maakte. "Dit is echt de geur van de overwinning. 't Is ongelooflijk. Dit parfum is magisch, we gaan héél ver geraken."

Umtiti il met du parfum normal à la mi-temps.. J'en peux plus de ces jeunes 😂😂😂#LesBleus2018 pic.twitter.com/yuzgNpS2JB El Directeur Mbappé ®©×(@ ELdirecteur) link

Le parfum de la victoire 😍😍😍😍 je l’avais dis 🤣🤣🤣 Je vais bientôt vous dévoiler le nom 😋 #ParfumDeLaVictoire 🇫🇷 CHAMPION 🏆 Samuel Umtiti(@ samumtiti) link

Leur secret ? Ils portent Parfum de victoire, by Samuel Umtiti. pic.twitter.com/5LVJjlHeX7 Winamax Sport(@ WinamaxSport) link

J'arrive pas à dormir là. Je veux trop connaître le nom du parfum de Samuel Umtiti. Ravava(@ Ravavamouna) link