Opvallend: bondscoach Panama geeft al opstelling, mét Gentenaar



Pieter-Jan Calcoen in Rusland

17 juni 2018

15u48

Bron: Eigen berichtgeving 0 WK voetbal Panama wil geen geheimen hebben voor de Rode Duivels. Bondscoach Dario Hernan Gomez gaf daarnet al zijn opstelling vrij en voegde eraan toe: "We gaan verdedigen."

In principe mag de confrontatie tegen Panama geen problemen vormen voor de Rode Duivels - zo groot is het het verschil in kwaliteit. Bondscoach Dario Hernan Gomez oordeelde dan ook dat het geen zin had om spelletjes te spelen en maakte op de persconferentie zijn basiself bekend. Daarin kreeg AA Gent-belofte José Luis Rodriguez een plek. Dit zijn de namen die morgenavond het onmogelijke zullen proberen: Penedo; Davis, Escobar, R. Torres, Murillo; Gomez; Barcenas, Godoy, Cooper, Rodriguez; Perez.

Daarnaast kondigde Gomez aan dat zijn elftal geen initiatief zal nemen: "We hebben de voorbije maanden gefocust op ons verdedigend werk en zijn niet van plan af te wijken van die tactiek. België is immers de favoriet. Ik zeg niet dat we niet kunnen stunten, maar we spelen tegen een goeie ploeg, één van de moeilijkste op dit WK. Ik geloof ook niet dat de Belgen ons gaan onderschatten."

Tot slot had Gomez lof voor Roberto Martínez: "Een prima coach en een goed mens. Met uitstekende spelers. Ronaldo en Messi zijn van buitengewoon niveau, maar België heeft namen die er net onder zitten.