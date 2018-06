Opgepast, België! Colombia presenteert zich als gevaarlijke tegenstander in mogelijke achtste finale na knappe zege TLB en ODBS

24 juni 2018

21u36 0 Polen POL POL 0 einde 3 COL COL Colombia WK voetbal Zeker is het nog lang niet, maar Colombia presenteert zich na een overtuigende zege tegen Polen als een mogelijke te duchten tegenstander voor onze Rode Duivels. Maar liefst 3-0 werd het in Kazan, waarmee ‘Los Cafeteros’ helemaal hersteld zijn van de smadelijke nederlaag tegen Japan. De Polen zullen eerst met pek en veren worden ingesmeerd alvorens huiswaarts te keren.

Opvallendste naam in de basis bij Colombia was James Rodriguez, voor wie tegen Japan -nog niet helemaal fit- slechts een invalbeurt weggelegd was. Izquierdo werd het kind van de rekening. Colombia toonde zich meteen de dominante ploeg. Niet dat plots het ‘toque toque’ werd opgevoerd waarmee Colombia in de jaren ’90 furore maakte en waarop het latere tiki taka van Barça gebaseerd is, maar er was wel constante dreiging. Misschien dat de aanwezigheid van zowel Carlos Valderrama als René Higuita in Kazan de elf van José Pekerman wel inspireerde. Op slag van rusten brak Colombia de ban, toen James de bal heerlijk op het hoofd van FC Barcelona-verdediger Jerry Mina schilderde.

A pair of legends in the crowd Carlos 'El Pibe' Valderrama and Rene Higuita #VamosColombia #col #Pol pic.twitter.com/GQWTyJFxM8 Carlos Digital(@ BobDigi69) link

De tweede helft werd één lange lijdensweg voor Polen – slechts een schim van de energieke ploeg op recente EK’s en WK’s. Iemand Lewandowski gezien? Colombia voetbalde steeds beter en liep verder uit. Centrale middenvelder Quintero -sterke partij- bediende Falcao op maat en 'El Tigre' bewees op z’n 32ste dat hij de goal nog weet staan. Ook een actieve Cuadrado werkte mooi af op geweldige assist van James. Een bal waarop De Bruyne jaloers zou geweest zijn. De Colombiaanse olé’s rolden dan al massaal van de tribunes in de Kazan Arena. Op naar een achtste finale tegen -wie weet- België?

Tactische analyse:

Pekerman koos voor een 4-2-3-1 en benutte zo optimaal de offensieve kwaliteiten van dit Colombia. Falcao diep met daarachter het heerlijke trio James op links, Quintero als nummer tien en Cuadrado op rechts. Het was dat viertal dat voor alle averij zorgde. James nam twee zuivere assists voor zijn rekening, Quintero de andere. En Cuadrado en Falcao lieten de massaal meegereisde Colombiaanse fans uit hun dak gaan met elk een knap doelpunt. Spelen de Duivels tegen Colombia in de achtste finale, wordt dat een eerste echt test voor onze achterhoede.

Achter dat kwartet zorgden Aguilar en vooral Wilmar Barrios (Boca Juniors) voor het evenwicht en de recuperatie. Ons vertrouwen in de Argentijnse competitie is bij deze hersteld. Na de amechtige optredens van enkele jonge gaucho's donderdagavond in Kroatië-Argentinië, blonk naast Barrios ook Quintero uit. Hij speelt voor River Plate.

Hoe minder er geschreven wordt over dit Polen, hoe beter.

Man van de match: James Rodriguez

Begrijpelijk dat Bayern München deze James langer aan zich wil binden. Net als vier jaar geleden, toen hij zich op het WK in Brazilië toonde aan de buitenwereld en een transfer naar Real Madrid versierde, blonk hij vandaag opnieuw uit op het grootste voetbaltoneel. Zijn eerste assist op de boomlange verdediger Mina, die maar in te koppen had, was al genieten geblazen, zijn tweede was van een nóg hoger niveau. Vanop zijn linkerflank Cuadrado perfect door de buitenspelval geloodst. Dé assist van dit WK tot dusver. Hogeschoolvoetbal.

This pass by James Rodriguez was insane!#POLCOL #WorldCup pic.twitter.com/mLKuAZdyvU Zuo(@ TheKatsuo_) link

James Rodriguez with the best showboating GIF of this #WorldCup 😎🇨🇴 #POLCOL #Colombia pic.twitter.com/9dSoFXRgvQ World Cup Goals(@ FIFAWCGoals) link

De leukste tweets:

Both in their fifties and still rocking the hairstyles they had 25 years ago



Ladies & Gentleman, a pair of Columbian footballing legends 🇨🇴#Worldcup #POLCOL pic.twitter.com/6BJZoAiBdV Joe Murphy(@ J0emurf) link

Poland are higher in the FIFA rankings than Spain, England and Croatia.#POLCOL pic.twitter.com/SjKnmlusUh Blue Giroud(@ TheBlueGiroud) link

#POLCOL

This was the reason Poland did not score!!!!!! pic.twitter.com/Aek3gaApIH #HowFootballSavedHumans(@ AsadMalvi1) link

Fave #WorldCup moment so far... Carlos Valderama and Rene Higuita celebrate #Colombia's victory over #Poland 🇨🇴 #POLCOL pic.twitter.com/FFRyKLLJKY Liz Biswas(@ leicesterlizzie) link

Polish team posing for group photo after match !!#POLCOL pic.twitter.com/TERA7WViPL Boring...(@ graphicalcomic) link

im sorry but- #POLCOL pic.twitter.com/jK6pMs3TQs INFINITY WAR(@ bymybyler) link

1 - Poland are the first European nation to be eliminated from the 2018 World Cup. Departing. #POLCOL #WorldCup pic.twitter.com/CQIHHAJxX1 OptaJoe(@ OptaJoe) link