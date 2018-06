Op zoek naar de roots van Cristiano Ronaldo: "Wij waren net kampioen geworden. Maar Ronaldo huilde" Op Madeira zijn de sporen van het begin van Ronaldo's voetballoopbaan nog te vinden Jan-Cees Butter

14 juni 2018

16u30

Bron: Trouw 0 WK voetbal De Portugees Cristiano Ronaldo is de grootste blikvanger van het WK voetbal, dat vandaag in Rusland begint. Hij is 's werelds beste voetballer - of misschien de op één na beste, na het Argentijnse natuurtalent Lionel Messi. Op Madeira zijn de sporen van het begin van zijn voetballoopbaan nog te vinden.

Madeira is een eiland op zo'n duizend kilometer van de Portugese kust. Hier, aan de Quinta do Falcão, een zijweg van de drukke Campo do Marítimo, groeide Cristiano Ronaldo op. Quinta do Falcão 27A had een dak van asbest en ongeverfde muren opgetrokken uit baksteen en houten panelen. Waterdicht was het niet. Als een tropische regenbui het eiland weer eens had overspoeld, belde moeder Dolores de gemeente voor extra stenen of golfplaten om dak en muren te stutten. Verwarming was er niet. Ronaldo sliep op één kamer met zijn broer Hugo, net als zijn zussen Katia en Elma.

Maar er is weinig wat op deze plek nog aan Cristiano Ronaldo herinnert. Zijn oude huis staat er niet meer. In 2008 besloot de gemeente Madeira, geholpen door een EU-subsidie, de huizen in de buurt plat te gooien en er nieuwe sociale huurwoningen te bouwen, om de buurt een beter aanzien te geven. Die buurt, Santo António, had geen beste naam in die tijd. Ronaldo weet er alles van. Zijn vader Dinis, zijn moeder Dolores, zijn zussen en zijn broer zagen de ene na de andere buurtgenoot vervallen in drank- of drugsmisbruik. Het is lastig voor te stellen dat hier de wieg stond van een van de succesvolste voetballers aller tijden.

