Op 6 jaar tijd maar liefst 38 voetballers gedood: Syrië - Australië is de meest bizarre kwalificatiematch richting WK ODBS

De vreemdste kwalificatiematch richting WK Rusland wordt vandaag gespeeld. Syrië - Australië, om 15u30 in het Hang Jebat Stadium. Een voetbaltempel in het Maleisische Krubong, waar het door een burgeroorlog zwaar geteisterde Syrië zijn 'thuiswedstrijden' afwerkt. Veel kans op het WK 2018 maken de 'Rode Adelaars' niet, maar het voetbal brengt de Syriërs in deze moeilijke tijden wel weer samen.

Wanneer Syrië zou stunten in de dubbele confrontatie tegen het Australië van Mathew Ryan (volgende week dinsdag volgt de return 'down under'), speelt de winnaar van de intercontintentale play-off immers nog tegen het nummer 4 van Noord- en Midden-Amerika om één WK-ticket. Maar dat Syrië in dit stadium nog aanspraak maakt op kwalificatie, is zonder meer straf. In zijn laatste poulematch in de Aziatische kwalificatiepoule moest Syrië gelijkspelen in Iran. Het zag er lang slecht uit, tot de 28-jarige Omar Al Somah zich tot volksheld kroonde door in minuut 93 voor de gelijkmaker te zorgen. Dankzij dit punt wipte Syrië over Oezbekistan naar de derde plaats en richting de kwalificatiematchen tegen Australië.

We're out of words here!!!

Syria are still on the #RoadToRussia! @omaralsomah

the saviour for Syria at the death!pic.twitter.com/ixuNHOPUsF Ahdaaf(@ ahdaafme) link

Net zoals de meeste spelers is Al Somah actief in het buitenland, bij Al-Ahli in de Verenigde Arabische Emiraten. Al wordt er ook gevoetbald in de Syrische Premier League, waar zestien clubs spelen. Maar de taken van de bondscoach, sinds mei van dit jaar luistert die naar de naam van Ayman Hakeem, zijn er allesbehalve makkelijk. Volgens het Syrische Netwerk van Mensenrechten (SNHR) zijn tussen maart 2011 en maart 2017 maar liefst 38 Syrische voetballers gedood. Een voorbeeld is aanvaller Youssef Souleiman (23), die in 2013 tijdens een training van zijn club Al-Wathba in de hoofdstad Damascus dodelijk werd getroffen door een mortiergranaat. Ook zijn er vermisten. Bijvoorbeeld Jamal-al Refaie. Hij wordt sinds 2015 gezocht, toen hij in de buurt van de grens van Libanon was en niet meer thuiskwam. Andere toonaangevende spelers willen niet meer uitkomen voor hun land, omdat zij de Assad-regering verwijten dat die de nationale voetbalploeg gebruikt als propagandamiddel.

Slechts driehonderd fans

Veel supporters zullen er deze namiddag niet zijn in Maleisië. De laatste 'thuiswedstrijd' tegen Qatar in Krubong werd door slechts driehonderd fans bezocht. Wel opvallend: in zijn tijdelijke thuisbasis verloor Syrië vooralsnog geen duel in de WK-kwalificatie. Tweemaal winst, twee keer gelijk. Kunnen ze deze namiddag ook de 'Aussies' in bedwang houden? Eigenlijk is het niet eens zo heel belangrijk. Zolang de Syriërs dankzij het voetbal de problemen maar even kunnen vergeten.

EPA De Syriër Khrbin (l) versus de Oezbeek Odil in Krubong.