Oostenrijkse wetenschappers voorspellen WK-finale, Rode Duivels hebben weinig kans om toernooi te winnen XC

30 mei 2018

16u18

Bron: Belga 0 WK voetbal Op zondag 15 juli zullen Duitsland en Brazilië in de Russische hoofdstad Moskou in de finale van het WK strijden om de wereldtitel. Dat is althans de voorspelling van een groep wetenschappers van de Universiteit van Innsbruck. De Rode Duivels staan in het Oostenrijks model op de zesde plaats in de kanshebbersrangschikking.

De wetenschappers hielden tijdens hun studie met een heel aantal parameters rekening, zoals de uitslagen van recente interlands, de WK-loting en de voorspelling van 26 online bookmakers. Ook kortetermijnontwikkelingen, blessures van spelers bijvoorbeeld, werden in het onderzoek opgenomen.

De meest waarschijnlijke finale is een duel tussen Duitsland en Brazilië. Dat is een heruitgave van de halve finale van vier jaar geleden, die Duitsland met een onwaarschijnlijke 7-1 score won. Van alle WK-deelnemers heeft Brazilië (16,6%) het meeste kans om de beker in de lucht te steken, op de voet gevolgd door titelverdediger Duitsland (15,8%). Spanje (12,5%) en Frankrijk (12,1%) vervolledigen de top vier. Argentinië (8,4%), verliezend finalist in 2014, is vijfde, voor België (7,3%). Engeland (4,9%), opponent van de Duivels in de groepsfase, komt als zevende. Panama en Tunesië, ook twee tegenstanders in de poules, bengelen met amper 0,1% van de kansen helemaal achteraan.

Het Oostenrijkse model bleek in het verleden niet uit de lucht gegrepen. In 2010 voorspelde het de Spaanse wereldtitel en vier jaar nadien had het drie van de vier halvefinalisten juist. "Maar onze wetenschappelijke voorspellingen kunnen er ook helemaal naast zitten", nuanceren de onderzoekers. "Gelukkig, anders zou het WK maar saai zijn."

