Ook Preud'homme zag een magnifieke Courtois: "Hij is de beste doelman van het WK" Frank Dekeyser

08 juli 2018

11u00

WK voetbal Thibaut Courtois. We raken er maar niet over uitgepraat. Ook voormalig topkeeper en Standard-coach Michel Preud'homme schuwt de complimenten niet. "Hij is de beste doelman van het WK."

"Zijn prestatie was top - net als die van alle Duivels", aldus Michel Preud’homme over Courtois. "Thibaut was aanwezig met zijn talent en kwaliteiten. Of hij me overtroffen heeft na mijn wedstrijd tegen Nederland in 1994? Je kan het niet vergelijken." Maar wat wel is: je moet af en toe dat tikkeltje geluk hebben. Ik weet nog dat ik een bal van Bergkamp - die in de winkelhaak ging - devieerde tegen de lat waardoor die terug in het spel kwam. Bij Thibaut was er ook zo'n fase tegen Brazilië. Maar dat heb je als je in topvorm bent."

"Hij is de beste doelman van het WK. Hopelijk volgt hij me als Belg op als winnaar van de Lev Yashin-trofee (nu de Golden Glove Award, de prijs voor beste keeper van het toernooi, red). Hij heeft me niet verrast, hij heeft bevestigd wat we al langer van hem wisten. Impeccable."

