Ook matrasgate bij de Duitse nationale ploeg? "Hier ben ik niet mee opgezet" DPB/TLB

01 juni 2018

20u33

Bron: Bild 2 WK voetbal Ook in Duitsland zitten ze met een Matrasgate. Een overijverige medewerker van de bond zou de definitieve selectie van 'Die Mannschaft' te vroeg gelost hebben. "Hier ben ik niet mee opgezet en we moeten uitzoeken wat hier gebeurd is", aldus teammanager Oliver Bierhoff.

De website van de Duitse voetbalbond lanceerde gisteren een poster met 23 namen. De persverantwoordelijke van de bond probeerde, net zoals bij ons, de schade te herstellen en alle speculaties de kop in te drukken. "De selectie die op de website stond, is niet de definitieve selectie. Het is zoals bij een Panini-album. Ook zij kennen de ploeg niet op voorhand."

Bierhoff probeerde dan weer vooral de oorzaak van het lek te zoeken. "Het moet een of ander technische vergissing geweest zijn", aldus Bierhoff. "Dergelijke zaken mogen natuurlijk niet gebeuren. Ik ben hier niet mee opgezet en we moeten uitzoeken hoe dit is kunnen gebeuren."

Als de poster de échte selectie van de Duitsers betreft, dan zou dat slecht nieuws zijn voor Nils Petersen, Jonathan Tah, Sebastian Rudy en Kevin Trapp. Dat viertal zou afvallen. Ook Duitsland maakt maandag de definitieve lijst met 23 namen bekend.

Filtran la lista de 23 de Alemania y a Bierhoff se enfada



Joachim Löw se había llevado a 27 futbolistas pero la convocatoria definitiva salió a la luz antes de tiempo y el director deportivo de Alemania se ha enfadado mucho. pic.twitter.com/kuHZa73pAQ futuroscracks NEWS(@ futuroscracksNW) link