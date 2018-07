Ook huidig bondscoach Tite hekelde het theater van Neymar al eens: "Een slecht voorbeeld voor kinderen" MDB

05 juli 2018

23u17

Bron: Globo Esporte 0 WK voetbal Tite en Neymar waren niet altijd de beste vrienden. Tussen 2010 en 2013 stonden beide heren tegenover elkaar in de Braziliaanse competitie. Vooral na de partij tussen Corinthians en Santos in 2012 kreeg trainer Tite het op de heupen van Neymar. Door de kritiek die Neymar nu krijgt op het WK, duiken de opvallende beelden opnieuw op.

Flashback naar zondag 19 augustus. Als coach van Corinthians moest Tite het onderspit delven tegen Santos in de Braziliaanse eerste klasse (3-2). Na de wedstrijd was Tite niet te spreken over het gedrag van de toen 20-jarige Neymar. Vooral de manier hoe Neymar zijn spelers een kaart probeerde aan te naaien, vond Tite maar niets. "Toen we in de Copa Libertadores tegen hen speelden kreeg Emerson een rode kaart. Neymar viel en rolde en rolde maar. Wanneer Emerson uitgesloten werd, stond hij weer op en was er niets aan de hand."

Waarna Tite helemaal op dreef kwam. "Winnen of verliezen, dat hoort bij het spel. Maar een situatie simuleren om er voordeel uit te halen, hoort er niet bij. Het is een slecht voorbeeld voor een kind die opgroeit, zoals mijn zoon." Woorden die alleen maar opvallender worden als we doorspoelen naar het WK in Rusland. Daar trad Neymar vooral op het voorplan door enorm vaak tegen de grond te gaan en er telkens een schepje bovenop te doen. Er werd zelfs uitgerekend dat Neymar in totaal 14 minuten op de grasmat lag.

Tite en 2012 cuando dirigía al Corinthians y Neymar jugaba en Santos: “Perder o ganar forma parte del juego. Simular faltas no lo es. Neymar es un mal ejemplo para los niños que están creciendo, como el mío"! pic.twitter.com/Dq2hEYKVy9 365Scores(@ 365ScoresApp) link

Tite en Neymar hebben de strijdbijl wel al geruime tijd begraven. Op een persconferentie kregen de twee een keer de vraag hoe het was om tegen elkaar te spelen in de Braziliaanse eerste klasse. "Ik werd altijd goed gedekt. Hij liet me nooit genieten", lachte Neymar zijn tanden bloot.

#NEYMAR on #TITE:



"How hard it was to play vs this man [with Santos vs Corinthians]! I was always marked tight, he never let me enjoy."



♥ pic.twitter.com/TgtrZ7CB8g Seleção Brasileira(@ BrazilStat) link

Meer over Neymar

sport

sportdiscipline

voetbal