Ook Engelse verdediger maakt kennis met goeie inborst van Driesje: "Hij stond er op zich te excuseren"

27 juni 2018

09u16

Bron: HLNinEngeland 6 WK voetbal Zes jaar na datum leerde ook Gary Cahill de goede inborst van Dries Mertens kennen. Een onnodig zetje van de Duivel in een oefeninterland kostte de Engelse verdediger in 2012 zijn EK, maar Mertens verontschuldigde zich in maart persoonlijk toen ze toevallig in hetzelfde restaurant zaten.

Dries Mertens komt Cahill morgen wellicht niet tegen. Nochtans stond er lang een rekening open. Door een onnodige duw van Mertens, in een oefeninterland op Wembley in 2012, brak de verdediger zijn kaakbeen en mocht hij het EK vergeten. “Ik denk niet dat ik sindsdien tegen hem heb gespeeld, maar in maart heb ik hem gezien op vakantie in Dubai”, zegt Cahill. “Een mooi verhaal om eerlijk te zijn. Ik zat in een restaurant en plots stapte hij op me af om zich te excuseren. Voor mij was dat incident al lang vergeten en vergeven, maar hij deed toch de moeite om zich jaren na datum te verontschuldigen. Ik respecteer hem daarvoor enorm. Hij had dat niet hoeven doen. Hij kende mij niet, ik kende hem niet - ook niet toen hij op me afstapte, wist ik niet wie hij was. Het toont gewoon aan dat hij een deftige gast is. Niets dan respect.”

Mertens excuseerde zich destijds eerst op Twitter, maar die verontschuldigingen zag Cahill niet passeren. “Ik ben daar niet zo mee bezig, met sociale media”, zegt hij. Cahill koestert geen enkele wrok. ”Zijn duw had grote gevolgen voor mij. Ik zat bijna op het vliegtuig en voelde dat ik op het EK een belangrijke rol zou kunnen spelen. En dan dat. Een enorme ontgoocheling. Het heeft een tijdje geduurd voor ik me eroverheen kon zetten, maar aan de andere kant probeer ik ook het goeie in de mensen te zien. Hoe vaak gebeurt het niet dat je iemand een zetje geeft. Omdat je niet bij de bal kan of omdat je gefrustreerd bent. Ik had gewoon de pech dat ik tegen Joe Hart opliep. Een van de ergsten, want (beeldt uit) hij heeft zulke brede schouders. ‘t Is niet zo dat hij dacht: ik ga hem duwen en zijn kaak breken. ‘t Was gewoon een ongelukkige samenloop van omstandigheden."