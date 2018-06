Ook Duitsland heeft met niet-selectie Sané een geval Nainggolan: "Het leek wel of er iemand was gestorven" Mike De Beck

05 juni 2018

07u00

Bron: Der Spiegel, Kicker 0 WK voetbal Als de Rode Duivels het geval Radja Nainggolan hebben, dan heeft de 'Mannschaft' nu zeker de zaak Leroy Sané. Tot ieders verbazing viel de winger van Manchester City buiten de WK-selectie van bondscoach Joachim Löw. De commentaren konden dan ook niet uitblijven.

Joachim Löw had de keuze tot twee opties herleid: ofwel Julian Brandt meenemen naar Rusland, ofwel Leroy Sané. Aangezien de ploegmaat van Vincent Kompany en Kevin De Bruyne een groot aandeel had in de titel van Manchester City leek het die tweede te worden. Toch? De bondscoach zag het anders. "Het was een zeer nipte beslissing tussen hem en Julian Brandt, die in het voordeel van Brandt uitdraaide. Leroy is een groot talent en hij zal in september terug zijn. In interlands kon hij zich nog niet doorzetten. Het was een zeer nipte beslissing. Als het een race van 100 meter was, dan was het zeker een fotofinish", probeerde Löw zijn beslissing uit te leggen.

"Er zijn zeker makkelijkere dagen in het leven van een bondscoach dan de dag waarop ik vier spelers naar huis moet sturen." Op de persconferentie verduidelijkte 'Jogi' dat hij eerder op de dag de vier niet-geselecteerde spelers zelf op de hoogte had gebracht. Ook Bernd Leno, Jonathan Tah en Nils Petersen visten naast een selectie. Al hadden die namen natuurlijk niet dezelfde impact als die van Sané.

A big thank you for their efforts and commitment from Joachim #Löw to the four players who won't be going to Russia, @Bernd_Leno, @jonatah, @LeroySane19 and Nils #Petersen 👏#DieMannschaft #ZSMMN pic.twitter.com/ANUjXgOV6Y Germany(@ DFB_Team_EN) link

Zelf reageerde Leroy Sané heel kort op een foto die Kyle Walker op Instagram had geplaatst. "Wanneer je te weten komt dat Leroy sané niet naar het WK gaat", schreef de ploegmakker van de vleugelspeler bij Manchester City. "Je hebt geluk dat je niet tegen me moet spelen 'bro'", reageerde Sané met de glimlach.

When you find out @leroysane19 isn’t going to the World Cup 😧 Een foto die is geplaatst door null (@kylewalker2) op 04 jun 2018 om 14:48 CEST

Bij Der Spiegel konden ze de keuze van Löw alvast niet meteen begrijpen en vonden ze keuzes voor zijn beslissing "niet overtuigend". "Zijn vaardigheden in tempodribbels hebben er niet veel in Duitsland. Onder City-trainer Pep Guardiola heeft Sané een rijpingsproces ondergaan. Löw klaagde twee jaar geleden tijdens het EK nog dat hij te weinig profs had die de één-tegen-éénsituaties beheersen. Juist dat is één van de specialiteiten van Sané. Wanneer Löw op de persconferentie zijn dank uitsprak aan de afvallers en vertelde dat ze hun ontgoocheling nu moesten verwerken, kregen de aanwezigen het gevoel dat er iemand was gestorven."

Kicker kan het in een commentaarstuk dan weer iets beter plaatsen. "Leroy Sané kreeg de rode WK-kaart. De zeer getalenteerde flankspeler stelde vooral teleur in de laatste oefenwedstrijden tegen Brazilië en Oostenrijk. Wanneer chef op het middenveld en wereldkampioen Toni Kroos na de 0-1-nederlaag in maart tegen Brazilië volledig terecht het gebrek aan motivatie en de lichaamstaal van het elftal had bekritiseerd, waren die woorden eerst en vooral aan Sané gericht. Toch had Sané het niet begrepen tegen Oostenrijk. In twaalf interlands kon hij geen enkele keer scoren en leverde hij één assist af. Dunne quota's voor zo'n offensieve speler."

"Zonder Sané ontbreekt er een anarchistisch element. Sané is snel, zoekt de directe duels op en levert loopacties af die door de verdediging lopen. Hij heeft dat allemaal nog niet laten zien in een truitje van het nationale elftal. Daarom is Löw ook consequent."

Ook Michael Ballack roerde zich als voormalige kapitein van de Mannschaft. "Löw zet zichzelf onder een enorme druk met deze beslissing. De beste jonge speler uit de Premier League die thuis blijft", schreef de Duitser neer op Twitter. gevolgd met enkele bedenkelijke emoji's. In april van dit jaar mocht Sané namelijk de prijs voor Young Player Of The Year ontvangen.

#Germany‘s #Löw puts himself under Massive pressure with this decision! @LeroySane19 , the Best young player in the #PL, has to stay home 🤔🤔

Jogi nicht dein #Sane-Tag heute?!#DFB Michael Ballack(@ Ballack) link

De Engelse pers schudde dan weer enkele woordspelingen uit de mouw. Gaande van "insane" tot "Low blow".