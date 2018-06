Ook Dembélé twijfelt: "Dit is mogelijk mijn laatste toernooi" Redactie

20 juni 2018

22u17

Bron: Belga 0 WK voetbal Het nationale elftal dreigt er na het WK in Rusland helemaal anders uit te zien. Steven Defour, Radja Nainggolan, Marouane Fellaini en Vincent Kompany kondigden eerder al hun afscheid aan - al lijkt dat bij Kompany nog niet helemaal vast te staan - en nu twijfelt ook Mousa Dembélé openlijk over zijn toekomst bij de Rode Duivels na het WK.

"Het is mogelijk dat dit mijn laatste grote toernooi is", vertelde de dertigjarige Dembélé vandaag tijdens een persmoment in Dedovsk. "Het hangt van de omstandigheden af." Daarmee verwijst de middenvelder naar zijn situatie bij Tottenham Hotspur, waar hij nog een contract heeft tot de zomer van 2019. De club zit daardoor in een lastig parket, want als er geen verlenging komt, kan de Antwerpenaar komend jaar transfervrij weg in Londen.

Zo ver zal het echter niet komen, enkele clubs uit China toonden al interesse en dan wordt de combinatie met de Rode Duivels wel erg moeilijk. "Ik wil de knoop pas na het toernooi doorhakken. Ik moet naar mijn lichaam luisteren: het kan dat ik na het WK het gevoel heb dat ik nog twee toernooien kan spelen. Dat weet ik nu nog niet. Ik kan echter wel zeggen dat ik mezelf geen zes jaar meer bij de nationale ploeg zie voetballen, ik ben al van mijn achttiende international. Ik denk er dus wel over na."