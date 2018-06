Ook de Panamezen zagen België schitteren: "Indrukwekkend" Mathieu Goedefroy

12 juni 2018



Mathieu Goedefroy

En of ze gekeken hebben. In het basiskamp van Panama in Saransk stonden gisteravond alle televisies afgestemd op België-Costa Rica. Op hun persbabbel toonden spelers Gabriel Torres en Ismaël Diaz zich vandaag dan ook onder de indruk van de prestatie van Hazard en co. "Hun aanvalskracht was indrukwekkend." Komende maandag is het in Sochi de beurt aan de Panamezen om het tegen de Belgen op te nemen.