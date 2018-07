Ook Britse pers zag dat er meer in zat voor Rode Duivels: "Dit kan enkel maar de start zijn van het Belgische verhaal als rijzende voetbalmacht" Mike De Beck

15 juli 2018

05u00 0 WK voetbal Niets dan lof, petje af. Dat was de teneur in de Britse pers nadat onze Rode Duivels met 2-0 wonnen van Engeland in de strijd om het brons op het WK. Over het Kanaal wordt vooral de klasse van Eden Hazard en Kevin De Bruyne onderstreept. Al klinkt het ook dat er voor de Belgische 'Gouden Generatie' in Rusland veel meer in zat dan de derde plek.

BBC: " Dit is misschien de start van het Belgische verhaal als rijzende voetbalmacht"

"De vreugde bij het behalen van de derde plek - hun beste prestatie op een WK - werd duidelijk in de manier waarop Martínez en zijn assistent Thierry Henry bij affluiten vierden met hun spelers. Het betekende veel. Ook al had het nog beter kunnen zijn nadat ze Brazilië versloegen in de kwartfinale om daarna van Frankrijk te verliezen bij de laatste vier. Martínez heeft echter een voortreffelijk team ter beschikking en er is zeker een kans dat ze sterker zullen worden nadat ze hier aan statuut hebben gewonnen. Er moet rekening worden gehouden met elk team dat kan rekenen op de aanvallende vuurkracht van Kevin De Bruyne, Eden Hazard en Lukaku. Dit kan enkel maar de start zijn van het Belgische verhaal als rijzende voetbalmacht."

The Guardian: " Een bronzen medaille lijkt ontoereikend gezien hun rijke talent"

"De wangen stonden collectief bol bij de Engelse spelers bij het laatste fluitsignaal toen het besef doordrong dat het voorbij was. Ze werden slachtoffer van de allerbeste WK-prestatie van België. Verslaan door een team dat door Koning Filip in het Kasteel van Laken verwelkomd wordt voor de parade naar de Brusselse Grote Markt. Engeland is van plan om stil en zonder fanfares terug te vliegen naar Birmingham met de vakantie in gedachten."

Waarna The Guardian de wedstrijd onder de loep neemt. "Kansen werden gecreëerd, kansen gemist door Engeland in de tweede helft. Toen kwam Eden Hazard. Dansend in actie gekomen, en gevoed door de onstuitbare Kevin De Bruyne, besliste hij de partij door Jordan Pickford te bedotten met een draai van zijn heupen voordat hij het schot in de korte hoek plaatste. Dat was een herinnering waar de Engelsen tegenover stonden."

"De Belgen eindigden hun toernooi met zes zeges in zeven wedstrijden en het is verbluffend dat ze niet meedoen in de finale. Een bronzen medaille lijkt ontoereikend gezien hun rijke talent. Met Hazard en De Bruyne beschikken ze over 'geniuses at work, genieën aan het werk'."

"Tot twee keer toe had de spelmaker van Manchester City Lukaku door de Engelse achterlijn geloodst met subtiele en glorieuze passes, waarna de zware controle van de spits hem teleur stelde. Lukaku - maker van vier doelpunten in Rusland, maar gewond tegen Frankrijk - werd op het uur gewisseld en ging recht naar de spelerstunnel. Met de hoop om de Golden Boot (titel van topschutter op het WK red.) te winnen, die werd ingedeukt. Hij was zelfs afwezig voor de knuffels meteen na de wedstrijd. Die prijs zal zeker naar Harry Kane gaan. Tenzij Kylian Mbappé of Antoine Griezmann op hol slaan in de finale."

Daily Mail: " And we could all finally go home"

"De bronzen medaille ging naar België, duidelijk de betere ploeg ondanks een pittige golf in de tweede helft van Engeland. De pure klasse van Eden Hazard en Kevin De Bruyne verlichtte zelfs deze adrenalinevrije wedstrijd met hun onbespeelbare tegenaanvallen. Hoe meer De Bruyne en Hazard schitterden, hoe pijnlijker de afwezigheid van België in de finale moet bekeken worden voor die natie. Om eerlijk te zijn, het zag er al niet goed uit wanneer de opstellingen aankwamen. België liet al zien dat het betere reserves heeft dan Engeland en hier hadden ze het lef om hun eerste elftal op te stellen. Of zo goed als, met de twee veranderingen. Terwijl Engeland vijf veranderingen doorvoerde."

De Daily Mail zag ook hoe Engeland in de tweede helft kwam opzetten, maar de Belgen het wel afmaakten. "Het leek er op dat België gewoon zijn tijd afwachtte. De Bruyne, uitstekend wat de gelegenheid ook was, gaf een van die passes waarvoor hij zo geschikt is. Het zette de onfortuinlijke Jones op het verkeerde been, raakte zijn hiel en liet Hazard toe om door te gaan op doel, een replay van de FA Cup-finale in mei. Wanneer Hazard de bal voorbij Pickford joeg voelde het aan als een pijnvrije moord. Niet zozeer voor Engeland, maar voor de gelegenheid zelf. Een duidelijke winnaar stapte naar voren. En we konden uiteindelijk allemaal naar huis gaan."

The Independent: " Die ene arme nacht tegen Frankrijk zal dit Belgische team misschien voor de rest van hun carrière achtervolgen"

"Ook al waren beide teams gefrustreerd om hier te zijn, en nog steeds ziek om niet de finale in het Luzhniki Stadium te bereiken, zou België het veel meer verdienen om daar te zijn. Ze waren meer hongerig in deze wedstrijd, met meer zin om een punt te bewijzen aangezien Roberto Martínez zijn sterkste elftal opstelde. Het vetrouwen van hun trainer belonend, waren Kevin De Bruyne en Eden Hazard veel beter dan iedereen op het veld. De Bruyne vond met gemak ruimte, kansen creërend voor zijn ploegmaats, en met een betere afwerking had hij een veel meer comfortabele overwinning georkestreerd. Hazard scoorde het tweede doelpunt voor België en drukte zo de Engelse poging om terug te vechten de kop in."

"Het was een herinnering dat Hazard en De Bruyne twee van de beste spelers van het toernooi werden voordat ze op de Franse muur botsten, hier in Sint-Petersburg enkele dagen geleden. Teleurgesteld omdat ze er niet in slaagden een reactie te vinden. Die ene arme nacht zal dit Belgische team misschien voor de rest van hun carrière achtervolgen."

"De Bruyne, heel de dag onstopbaar, stoomde door en passte naar Hazard die net zo makkelijk afstand nam van Phil Jones als in de finale van de FA Cup in mei. Hij knalde binnen, gaf België de overwinning en de bronzen medaille. Hoewel hij zich moet afvragen of hij misschien niet meer kon winnen."

Ook in de andere Europese landen werd de strijd om de derde plaats gevolgd. "De magische show van België: Duivels ook goed in het geel", kopte Bild op hun website. "De Rode Duivels, die deze keer in het geel verschenen, boden de 64.000 toeschouwers in Sint-Petersburg een paar van de bewegingen aan waardoor ze een van de beste teams van dit WK zijn geworden."

El Pais nam dan weer het volledige parcours van de Rode Duivels onder de loep. "Alleen Frankrijk, in de laatste strijd om de Wereldbeker in de lucht te steken, beroofde België van de droom van totale glorie in Rusland. Onder leiding van een verheven Hazard paradeerden de Rode Duivels in een overweldigend tempo door het WK. Autoritair in hun groep, rebellerend tegen Japan in de achtste finales, immens tegen Brazilië in de kwartfinales en verslagen door het hoofd van Umtiti in de halve finale."

