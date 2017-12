Onze videoman verkent finalestadion in Moskou: steekt Hazard hier straks de trofee omhoog? Mathieu Goedefroy

14u47 2

De Rode Duivels gaan naar Rusland en als het van ons afhangt mikken ze straks op het allerhoogste. Dat wil zeggen dat Eden Hazard en zijn maats op 15 juli de finale zouden beslechten in het Luzhniki-stadion in Moskou. Toekomstmuziek, maar omdat we er graag als de kippen bij zijn, gingen wij nù al op verkenning in de legendarische arena. Onze videoman dook achter de schermen en kwam met deze reportage terug.

Photo News