Onze videoman in de straten van Abidjan: "Wilmots mag het WK niet missen" Mathieu Goedefroy

De verwachtingen in Ivoorkust zijn hooggespannen, één dag voor de cruciale WK-kwalificatiematch tegen Marokko. Tijdens een wandeling in de straten van hoofdstad Abidjan zag onze videoman vanmorgen hoe de lokale inwoners snakken naar de zege: "Het WK missen is ondenkbaar", klinkt het voor onze camera. "Wilmots en zijn mannen zijn het aan zichzelf verplicht om te winnen."