Onze spion bezoekt Panamezen in hun hotel: "Blessure Kompany is maar een klein voordeel voor ons" Mathieu Goedefroy

05 juni 2018

14u54 0

Vanaf vandaag al zit uw krant in het spoor van Panama, de eerste WK-tegenstander van onze Rode Duivels. De Zuid-Amerikanen zijn deze week in Oslo, waar ze morgenavond hun allerlaatste oefenwedstrijd spelen tegen Noorwegen. Onze spion bezocht de Panamezen vanmiddag in hun hotel en sprak er met vice-voorzitter Ramon Cardoze. "De blessure van Kompany is maar een klein voordeel voor ons", klonk het voor onze camera.